486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan usta oyuncular Erkan Can ve Güven Kıraç, Manisa'nın kadim tarihine ve zengin mutfak kültürüne dikkat çekti.

MANİSA (İGFA) - Programda Manisa'nın turizm vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, şehrin bir açık hava müzesi niteliği taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin en köklü gelenekleri arasında yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl sanat ve kültür dolu oturumlara ev sahipliği yaptı. Utku Yılmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide, sinema dünyasının duayen isimleri Erkan Can ve Güven Kıraç, Manisa'nın gastronomik değerlerini ve kültürel mirasını vatandaşlarla paylaştı.

Katılımın yoğun olduğu programda, kentin sadece tarımsal potansiyeliyle değil, sahip olduğu devasa kültür hazinesiyle de ön planda olduğu ifade edildi.

'MANİSA BİR AÇIK HAVA MÜZESİ'

Manisa'nın tarihi dokusuna hayranlıklarını dile getiren Erkan Can ve Güven Kıraç, kentin her noktasının ayrı bir hikaye barındırdığını belirtti. Kentin turizm potansiyelinin uluslararası boyutta tanıtılması gerektiğini vurgulayan sanatçılar, Manisa'nın kültürel mirasını daha yakından keşfetmek adına özel bir çalışma yürüteceklerini kaydetti.

MANİSA'NIN TURİZM POTANSİYELİ GENİŞLİYOR

Söyleşiye katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Büyükşehir Belediyesi'nin turizm ve yerel kalkınma projelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kula-Salihli UNESCO Jeoparkı, Sardes Antik Kenti ve Spil Dağı Milli Parkı gibi destinasyonların önemine değinen Deste, 'Kırsal kalkınmayı desteklemek adına kadın kooperatiflerimize sunduğumuz imkanlar ve halk mandıralarımızla yerel üretimi güçlendirmeye devam ediyoruz. Manisa'yı bir bütün olarak turizm rotasına dahil etmek temel önceliğimizdir' dedi.

MESİRİN ŞİFALI BİTKİLERİ MASAYA YATIRILDI

Festivalin gastronomi ayağında gün boyu süren oturumlarda, sağlıklı beslenme ve geleneksel mutfak kültürü ele alındı. 'Yeni Gastronomi Akımı: Hızlı Tüketimden Sağlıklı ve Geleneksel Lezzetlere Dönüş' başlığı altında, moderatörlüğünü Simay Güvercin'in yaptığı; Dilek Yetkiner, Handan Kaygusuzer ve Sercan Çam'ın konuk olduğu söyleşide yerel mutfakların sürdürülebilirliği tartışılırken; Deniz Sarıhanlıoğlu moderatörlüğündeki Taylan Kümeli ve Yeşim Halıcı Tan'ın konuk olduğu '41 Bitkinin Bugünkü Karşılığı' başlıklı panelde, mesir macununda yer alan şifalı bitkilerin günümüz beslenme alışkanlıklarındaki yeri bilimsel bir perspektifle değerlendirildi.