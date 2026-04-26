Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üretim fidanlığındaki fidanların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla insektisit uygulamalarını sürdürüyor. Repikaj alanında bulunan genç bitkilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla zararlı böceklere karşı etkin mücadele sağlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan uygulamalarla fidanlara zarar veren organizmaların yayılması engelleniyor.

Zararlı böceklerin, bitkilerin öz suyunu emmesi, yaprak ve meyvelere zarar vermesi gibi olumsuz etkiler ortadan kaldırılarak fidanların daha sağlıklı büyümesi sağlanıyor. Ayrıca bazı böcek türlerinin bitki virüslerini taşıdığına dikkat çekilerek, bu tür ilaçlama çalışmalarının hastalıkların yayılmasını önlemede önemli rol oynadığı vurgulanıyor.

Uzmanlar, insektisit uygulamalarının özellikle zararlıların yoğun olarak görüldüğü dönemlerde yapıldığını belirtiyor. Çiçek tomurcuklarının patlamasının ardından ve bahar aylarında gerçekleştirilen uygulamaların, bitki sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor. Büyükşehir yetkilileri, çevreye duyarlı ve kontrollü şekilde yürütülen çalışmalarla kent genelindeki yeşil alanların korunmaya devam edeceğini belirtti.