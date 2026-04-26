Kocaeli Büyükşehir'in 23 Nisan Şenliği, sanat kurslarının da katılımıyla renklenmeye devam ediyor. Şenlik kapsamında kurulan sergi alanında öğrencilerin hazırladığı eserler ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Büyükşehir'den minik sanatçılara sergi alanı;

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, etkinlik alanının bir bölümünü de dış kurumlara ayırdı. Bilim, sanat ve spor gibi birçok eğitici ve öğretici etkinliğin yer aldığı şenlikte çocuklar gün boyu oyun alanlarında eğlenirken, atölyelerde hem öğrenme hem de üretme fırsatı buluyor.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ BÜYÜKTÜ

Şenliğin ilk ve ikinci gününde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bilgi Evleri'nin çalışmalarının sergilendiği alanda, üçüncü gün Gölcük'te faaliyet gösteren özel bir sanat kursunun öğrencileri yer aldı. Öğrencilerin hazırladığı eserler, aileleriyle birlikte sergi alanını ziyaret eden vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

GÜN BOYU ZİYARET EDİLEBİLECEK

Sergide 30 adet resim yer alırken, sanat kursunun kurucusu ve keman-piyano eğitmeni Merve Yüksel Ulu, kurum müdürü Duygu Taşdemir, resim öğretmeni Merve Akyüz Yalçın ve bateri eğitmeni Altan Ulu, eserlerin gün boyu ziyaret edilebileceğini belirtti.

23 NİSAN ANILARI BİRİKMEYE DEVAM EDİYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dolu dolu bir programla kutlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, etkinliklere hafta sonu da devam edecek. Perşembe gününden bu yana binlerce ziyaretçiyi ağırlayan şenlik, çocuklara hem eğlence hem de öğrenme imkânı sunarak unutulmaz anılar biriktirmeye devam ediyor.