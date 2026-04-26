Kayseri Talas Belediyesi'nin öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen 'Türkiye Yüzyılında Talas'ın Vizyonu' çalıştayı, anlamlı bir açılışla başladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Talas'ın köklü geçmişinden ilham alarak geleceğine yön verecek güçlü mesajlara sahne oldu.

KAPILARDAN GELECEĞE AÇILAN YOLCULUK

Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çalıştayın ruhunu yansıtan dikkat çekici ifadeler kullandı. Açılışın 'Tarihi Kapılar' fotoğraf sergisiyle yapılmasının özel bir anlam taşıdığını belirten Başkan Yalçın, şunları söyledi:

'Her yere bir kapıdan girilir ya, biz de çok güzel bir çalıştaya bir kapıdan girelim istedik. Bu da köklü medeniyetimizin giriş kapıları olan Talas kapıları oldu. Çünkü Talas, sadece bir yaşam alanı değil; derin kökleri olan bir kültür ve medeniyet merkezidir.'

Şehirlerin de insanlar gibi bir ruhu ve kimliği olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, geçmişte yürüttüğü çalışmalara da değinerek, 'Bu ruhu ortaya koymak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına yıllar içinde 40'a yakın eser ortaya koyduk. Bunların en önemlisi taşınmaz kültür varlıklarımızdı. Çünkü bir şehrin kimliği, onun hafızasında saklıdır' dedi.

TALAS: MEDENİYETİN BULUŞMA NOKTASI

Talas'ın çok kültürlü yapısına dikkat çeken Başkan Yalçın, Osmanlı Kültür Sokağı'ndan örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

'300 metre içinde iki cami, bir Amerikan Kız Mektebi ve bir kilisenin bir arada bulunduğu bir coğrafyadan söz ediyoruz. Biraz daha ilerlediğinizde Endürlük'te Türkiye'nin en önemli kiliselerinden biri karşınıza çıkıyor. Bu çeşitlilik, Talas'ın ne kadar güçlü bir medeniyet birikimine sahip olduğunu gösteriyor.'

Yazılı ve basılı kaynakların yanı sıra sözlü kültürün de önemine değinen Başkan Yalçın, 'Talas'ta yaşayan hafızalar var. Eğer bir şehrin hafızası yoksa, geleceği de olmaz. İşte bu çalıştayla, Talas'ın dünü, bugünü ve yarınını canlı hafızalarla birlikte ele alıyoruz' diye konuştu.

'TARİHİ KAPILAR' SERGİSİNE YOĞUN İLGİ

Çalıştayın açılışında, mesleğinde 42 yılı geride bırakan fotoğrafçı ve gazeteci Doğan Koca'nın 'Tarihi Kapılar' fotoğraf sergisi de sanatseverlerle buluştu. 1978 yılından günümüze kadar objektifine yansıyan kareleri sergilemekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koca, 'Burada eserlerimi sergilemekten büyük onur duydum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'KEŞKE BELEDİYE BAŞKANLARINI TRANSFER ETMEK MÜMKÜN OLSA'

Programda söz alan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ise organizasyona katkı sunanlara teşekkür ederek, Talas Belediyesinin kültürel çalışmalarına övgüde bulundu. Özsoylu, 'Kayseri'ye geldikten sonra özellikle belediyenin kültürel hizmetlerini görünce hayran kalıyorum. Keşke belediye başkanlarını da transfer etmek mümkün olsaydı' sözleriyle takdirini dile getirdi.

PROTOKOL KURDELEYİ KESTİ, TALAS'IN HAFIZASI GEZİLDİ

Konuşmaların ardından 'Tarihi Kapılar' fotoğraf sergisi, protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesilerek açıldı. Katılımcılar sergiyi ilgiyle gezerek Talas'ın geçmişine ışık tutan kareleri yakından inceleme fırsatı buldu.

İLK OTURUMDA 'DÜN' MASAYA YATIRILDI

Açılış programının ardından çalıştayın ilk gün oturumunda 'Dün' teması ele alındı. Talas'ın tarihsel gelişimi, kültürel mirası ve toplumsal yapısı farklı başlıklarda değerlendirilerek raporlaştırıldı.

Ortak akıl ve istişare kültürüyle şekillenen çalıştay, Talas'ın sadece bugününü değil, yarınını da planlayan vizyoner yaklaşımın güçlü bir örneği olarak dikkat çekiyor.