23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatıyor. 'Somuncuklar Etkinlik Alanı' ile 'Ali Baba'nın Masal Çiftliği Atölyesi' çocuklara köy yaşamını deneyimleme fırsatı sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirdiği 23 Nisan Şenliği'nin dikkat çeken noktalarından biri olan 'Somuncuklar Etkinlik Alanı', köy hayatını yansıtan atmosferiyle çocukları geleneksel üretim süreçleriyle buluşturuyor. Minikler bu alanda, ekmeğin sofralara ulaşana kadar geçtiği tüm aşamaları uygulamalı olarak öğreniyor. Hamurun yoğrulmasından dinlendirilmesine, şekil verilmesinden odun fırınında pişirilmesine kadar uzanan süreç, çocuklar için hem öğretici hem de keyifli bir deneyime dönüşüyor.

DOĞAL YAŞAMI KEŞFETTİLER, SERTİFİKALARINI KAPTILAR

Bir diğer ilgi gören alan 'Ali Baba'nın Masal Çiftliği Atölyesi' ise çocuklara doğayla iç içe, masalsı bir ortam sunuyor. Çiftlik yaşamını yakından tanıyan çocuklar, etkinlikler sayesinde hem eğleniyor hem de doğal yaşam hakkında farkındalık kazanıyor. Gün sonunda katılımcılara sertifikaları da veriliyor. 23 Nisan'a özel hazırlanan bu etkinliklerle çocukların kültürel değerleri tanıması, üretim süreçlerini deneyimlemesi ve doğayla bağ kurması amaçlanıyor. Gün boyu süren etkinlikler, ailelerin katılımıyla bayram coşkusunu daha da artırıyor.