Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği önem doğrultusunda, kırsal bölgelerdeki hayvan yetiştiricilerini ‘Tek Dam’ projesi ile bir araya getiriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki hayvan verimliliğini arttırmak, sürülerin iyileştirilmesini sağlamak ve sürdürülebilir bir üretim için yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

‘Tek Dam’ projesi ile süt hayvanı yetiştiricilerinin bir araya gelmesi, kontrollü üretim yapılması ve ayrıca hayvan üretim süreçlerinde karşılaşılan zorluklara çözüm getirilmesi amaçlanıyor.

Kooperatifleşme ve eğitim desteğiyle üreticilerin gelirlerinin artırılması ve ekonomiye katkı sağlanması için yetiştiricilerle bir araya gelindi. Projenin bir diğer önemli amacı evlerin altında hayvan yetiştiriciliği yapılmaması, hijyen koşullarının sağlanması ve ari işletme süt kalitesinde tüketiciye süt ve süt ürünleri sağlanmasıdır. Gölmarmara İlçesi Hacıveliler, Salihli İlçesi Adala ve Taytan, Sarıgöl İlçesi’nde ise Alemşahlı mahallesinde gerçekleştirilen toplantılarda, üreticilerin yaşadığı sorunlar, artan yem fiyatları ve düşük süt fiyatlarından kaynaklanan maddi kayıplar gibi zorluklar ile önerilen tek dam projesinin detayları masaya yatırılarak çözüm önerileri değerlendirildi.

ÜRETİCİLERİN KOOPERATİFLEŞMESİ İÇİN DESTEK SAĞLANACAK

Söz konusu projeyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, hem yerel ekonomiye katkı sağlamayı hem de üreticilerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor. ‘Tek Dam’ projesi, üreticilerin kooperatifleşmesini teşvik ediyor. Kooperatifler gıda sağlığının güvencesi ve üreticinin garantisi olarak gören Manisa Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, kooperatifleşmek isteyen yetiştiricilere rehberlik edecek ve eğitimler sunarak daha iyi pazarlama ve katma değer yaratma fırsatları sunacak. Bu sayede üreticilerin gelirleri artırılacak ve kırsal ekonomiye önemli katkılar sağlanacak. Ayrıca, kooperatifleşme ile birlikte üreticilerin sorunlarına ortak çözümler üretmek ve bölgesel hayvancılığı daha güçlü bir temele oturtmak da amaçlanıyor.