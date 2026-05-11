Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Gelecek Çiçek Açıyor' sloganıyla düzenlenen Bahar Şenliği, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Bilim, kültür ve eğlencenin harmanlandığı etkinlikte, her yaştan öğrenci hem öğrenme hem de keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eğitimin sadece okul binalarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, düzenlenen bahar şenliğiyle çocukların hem eğlenmelerini, hem de vizyonlarını genişletmelerini hedeflediklerini belirtti.

Dünya edebiyatının ikonik karakterlerinin canlandırıldığı şenlikte, öğrenciler kitap kahramanlarıyla buluşarak unutulmaz anlar yaşadı.

Çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam temalı bilgilendirmelerin yanı sıra 'Yaşayan Şehir Manisa' semineriyle kentin tarihi şahsiyetleri genç kuşaklara tanıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın da etkinliğe katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Kariyer günleri ve meslek tanıtım seminerleri sayesinde gençler, gelecek planlarını şekillendirecek değerli bilgiler edindi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, 'Gelecek burada çiçek açıyor' diyerek çıktığımız bu yolda atölye çalışmalarından kültürel faaliyetlere kadar pek çok noktada gençlerimizle buluştuk. Çocuklarımızın enerjisi bize öğrenmenin sadece dört duvar arasında olmadığını bir kez daha gösterdi. Gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.' dedi.