16. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu kapsamında düzenlenen 'Türkülerimizde Değerler' Solo & Koro Konseri, Kütahyalı sanatseverleri aynı sahnede buluşturdu. Anadolu'nun zengin müzik mirasının seslendirildiği gece, izleyicilerden tam not aldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da gerçekleştirilen 16. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Türkülerimizde Değerler' Solo & Koro Konseri, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından sahnelenen konser programına, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer de katıldı.

Şef Erhan Bozkurt yönetiminde sahne alan topluluk, Anadolu'nun kültürel hafızasında önemli yer tutan türkülerden oluşan özel repertuvarıyla dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı. Solo ve koro performanslarının büyük beğeni topladığı programın sunuculuğunu Ebru Öztürk üstlenirken, konuk sanatçı Osman Fethi Ark da sahne performansıyla geceye renk kattı.

'Güzel Sanatlar, Müzik ve Sosyal Psikoloji' temasıyla düzenlenen sempozyum kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, türküler aracılığıyla toplumsal değerler, kültürel birliktelik ve sanatın birleştirici gücü ön plana çıkarıldı.

Kütahya'nın kültür ve sanat yaşamına katkı sunan konser programına akademisyenler, sanatçılar, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı. Gecenin sonunda sahne alan sanatçılar uzun süre alkışlandı.