Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin beyannamesinde bulunan bir projenin daha temeli atıldı. Çayırovalı ilçe sakinlerinin kültürlerini yaşatacağı Çayırova Kültür Evi ve Amfitiyatro Projesi'nin temel beton serimi gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'nın yarınlarına hizmet edecek birçok çalışmayı ilçeye kazandıran ve Çayırova'nın kimliğine katkı sunacak projeleri hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Kültür Evi ve Amfitiyatro projesinin temel beton seriminin gerçekleştiğini duyurdu.

Türkiye'nin her bir yöresinden Çayırova'ya gelen ilçe sakinlerinin, kültürlerini yaşatabileceği, hemşehrileriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri ve geleneklerini gelecek nesillere aktarabilecekleri Çayırova Kültür Evi ve Amfitiyatro projesinde temel beton serimi gerçekleştirildi. Başkan Çiftçi, Atatürk Mahallesi'nde bulunan, Çağdaşkent Mesire Alanı ile Çayırova Belediyesi Sevince Restoran'a yakın bir lokasyonda bulunan Çayırova Kültür Evi ve Amfitiyatro projesinin temel beton serim çalışmalarını yerinde takip etti.

Yöresel dernekler ve STK'larla iş birliği halinde, Anadolu'nun kültürel zenginliklerinin tanıtılacağı, kültür evinde, proje kapsamında amfitiyatro da inşa edilecek ve bu alanda açık hava sinema etkinlikleri, konser ve dernek toplantıları gibi çalışmalar yapılabilecek. Bodrum, zemin ve normal kat olmak üzere üç kattan oluşacak proje, toplantı salonu, çok amaçlı salon, yöresel etkinlik alanları, sergi alanları, mutfak ve ikram salonu, 2 bin kişilik amfitiyatrosu ve bahçe aktivite alanlarıyla Çayırova'nın geleceğine hizmet edecek.