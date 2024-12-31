Manisa’nın daha güvenli ve huzurlu bir şehir olması için çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl kutlamalarına yönelik güvenlik tedbirlerini üst seviyeye çıkardı.MANİSA (İGFA) - Zabıta ekipleri ve özel güvenlik personelleri, vatandaşların rahat bir yılbaşı geçirmesi için görev başında olacak.

Başkan Zeyrek, “Manisalıların daha güvenli ortamlarda yılbaşı kutlamalarını gerçekleştirebilmeleri için tamamlayıcı güvenlik hizmetlerimizi titizlikle sürdürüyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için kapsamlı güvenlik önlemleri aldı. Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve olası olumsuzlukların önlenmesi amacıyla görev bölgelerinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

24 Saat Kesintisiz Hizmet Veriliyor

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikteki hizmetler kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait bina, tesis, otogar ve parklarda özel güvenlik ekipleri aktif rol alıyor. Vatandaşların güvenliğini sağlamak için CCTV sistemleri, nokta nöbeti ve devriye hizmetiyle 24 saat kesintisiz hizmet veriliyor.

“Gerekli Tüm Önlemlerimizi Aldık”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, daha huzurlu ve güvenli bir şehir vurgusu yaparak, ”2024 yılını Manisa’mızda huzurla tamamladık, yeni yıl karşılarken de aynı ortamının devam etmesini arzuluyoruz. Manisalıların daha güvenli ortamlarda yılbaşı kutlamalarını gerçekleştirebilmeleri için tamamlayıcı güvenlik hizmetlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Bu süreçte ekiplerimiz sahada aktif olarak çalışmaya devam edecekler. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2025’in bütün vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum” diye konuştu.