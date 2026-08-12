Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda 17 ilçede sürdürülen yatırımlar ile hayata geçirilecek yeni projeleri anlattı. Ulaşımdan altyapıya, spordan sosyal yatırımlara kadar birçok başlıkta bilgi veren Başkan Dutlulu, 'Manisa'mızın ve Manisa halkımızın neye ihtiyacı varsa, o işleri yapacağız. Manisa'nın buna ihtiyacı var' dedi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'nda gerçekleştirildi. Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Kula'nın tarihi ve turizm potansiyeline ilişkin bilgi verdi.

Dönmez, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kula'yı ulusal ve uluslararası turizme kazandırmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Kula'ya kazandırılan yaklaşık 250 milyon liralık yatırımlar için Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti. Toplantıda Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı koordinatörleri Prof. Dr. Tuncer Demir ve Doç. Dr. Serdar Aytaç tarafından jeoparkın sahip olduğu değerler ve yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

'MANİSA'NIN TURİZM POTANSİYELİ İÇİN EŞSİZ BİR DEĞER'

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'nın Manisa'nın turizm potansiyeli açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Dutlulu, 'Dünya genelinde 50 ülkede bulunan 229 UNESCO Küresel Jeoparkı arasında ülkemizi temsil eden tek alanın Manisa'da yer alması, şehrimizin turizm potansiyeli ve uluslararası tanıtımı açısından eşsiz bir değer. Bu zenginliğimizi korumak ve dünyaya tanıtmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

17 İLÇEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

17 ilçede eşit ve adil hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Dutlulu, Muradiye İstasyon Caddesi'nde altyapı çalışmalarının etaplar halinde sürdüğünü, tamamlanan etaplarda üstyapı çalışmalarına geçileceğini söyledi. Temmuz ayında 168 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini açıklayan Dutlulu, şantiyelerde 9 bin 430 ton rotmiks ve 12 bin tonun üzerinde sıcak asfalt üretildiğini belirtti. Alaşehir, Sarıgöl ve Şehzadeler'de gerçekleştirilen asfalt çalışmalarının yanı sıra Turgutlu Kültür Sokak'taki sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığını, Salihli Şüheda ve Park Caddeleri'ndeki çalışmaların ise devam ettiğini kaydeden Dutlulu, Demirci, Selendi ve Alaşehir'i kapsayan sıcak asfalt ihalesinin de 5 Ağustos'ta gerçekleştirildiğini açıkladı.

CİDER YOLU KULLANIMA AÇILDI

Cider Yolu'nda kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Dutlulu, kamulaştırma alanlarına dokunmadan yolun kullanıma açıldığını söyledi. Yeni otobüs hatları ve durakların da güzergâha ekleneceğini ifade eden Dutlulu, Saruhan Otel Kavşağı çalışmaları sırasında Cider Yolu'nun aktif şekilde kullanılacağını belirtti. Kamulaştırmanın tamamlanmasının ardından yolun bulvar olarak düzenlenmesinin Manisa trafiğine kalıcı çözüm sağlayacağını vurguladı.

AKPINAR MESİRE ALANI YENİDEN MANİSALILARIN

Akpınar Mesire Alanı'nın belediye tarafından işletilmek üzere yeniden Manisalıların kullanımına sunulduğunu belirten Dutlulu, alandaki Kent Estetiği ve Fen İşleri çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Dutlulu, 'Kimseden alıp kimseye vermiyoruz. Kimseye peşkeş çekmiyoruz. Biz halkçı belediyecilik yapıyoruz. Burası tamamen belediyemiz tarafından işletilecek' dedi.

KÖPRÜBAŞI'NA İLK KEZ SICAK ASFALT

Köprübaşı'nda gerçekleştirilen altyapı ve yol çalışmalarına da değinen Başkan Dutlulu, ilçede ilk kez sıcak asfalt uygulaması yapıldığını söyledi. Karayolları'nın izin vermesi halinde ilçe merkezinden geçen yolda da sıcak asfalt çalışması yapmak istediklerini belirten Dutlulu, Köprübaşı'nı daha modern bir görünüme kavuşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

İLÇELERE YENİ YATIRIMLAR

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin iş birliği içerisinde çalıştığını belirten Başkan Dutlulu, Ahmetli'de gündüz bakım evi projesinin yüzde 42 seviyesine ulaştığını, Gölmarmara Tiyenli Camii'nin restorasyonunun sürdüğünü söyledi. Kula'da 37 milyon liralık tahıl ambarı projesinde sona yaklaşıldığını belirten Dutlulu, eski pazaryeri meydan düzenlemesinin de yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla sürdüğünü kaydetti. Kula'ya yaklaşık 40 milyon liralık spor salonu kazandırmak istediklerini de açıklayan Dutlulu, yatırımın Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını belirterek, projenin önündeki meclis sürecinin tamamlanması çağrısında bulundu.

'EŞİT VE ADİL HİZMET İÇİN ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYUYORUM'

Kırkağaç'taki yarım kalan belediye hizmet binasının tamamlanması için 69 milyon liralık ihale yapıldığını belirten Başkan Dutlulu, belediye kaynaklarının Manisa'nın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması gerektiğini vurguladı. 'Bizim derdimiz siyaset değil' diyen Dutlulu, 'Manisa'ya eşit, adil hizmet götürmek istiyoruz. Bu şehrin altyapısı eksik, altyapı yapalım. Su sorunumuz var, su getirelim. Sosyal binalarımız yok, onları yapalım. Bunun için ben elimi taşın altına koyuyorum' ifadelerini kullandı.

'MANİSA'NIN ULAŞIMINA KALICI ÇÖZÜMLER GETİRECEĞİZ'

Turgutlu Ergenekon Kavşağı'nda çalışmaların başladığını ve projenin 358 milyon lira bedelle hayata geçirildiğini hatırlatan Dutlulu, Saruhanlı ve Akhisar kavşaklarının proje ihalelerinin de tamamlandığını söyledi. Üç kavşak projesinin toplam bedelinin 1 milyar liranın üzerinde olduğunu belirten Dutlulu, 'Bu parayı bulmak için elimden geleni yapacağım. Gerekirse kredi alacağız. Ama biz bu işleri yapacağız. Manisa'mızın ve Manisa halkımızın neye ihtiyacı varsa, o işleri yapacağız. Manisa'nın buna ihtiyacı var' dedi.

Ulaşım yatırımları kapsamında 14 yeni otobüsün filoya dahil edildiğini açıklayan Dutlulu, 2027 yılında yaklaşık 300 kooperatif aracının yenilenmesi için destek kampanyaları başlatmayı hedeflediklerini söyledi. Manisa genelinde kapalı durak çalışmalarının da sürdüğünü belirten Dutlulu, yeni durakların aydınlatma, klima ve kamera sistemleriyle donatılacağını ifade etti.

'ONA GÜVENİYORUZ, İNANIYORUZ VE KENDİSİNİ ÇOK SEVİYORUZ'

Meclis toplantısında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in önce gözaltına alındığını, ardından tutuklandığını belirten Başkan Dutlulu, Özalper'in sağlık sorunlarına ve ailesine de dikkat çekerek destek mesajı verdi. Dutlulu, 'İlksen Başkanı hepiniz tanıyorsunuz. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek veriyor. Genel Başkanımız Özgür Özel'in, bizlerin yol arkadaşı. Umarım en kısa zamanda masumluğu kanıtlanır. Bizler ona güveniyoruz, inanıyoruz, kendisini çok seviyoruz. İnşallah en kısa zamanda tekrar aramıza kavuşur. Ciddi bir rahatsızlığı var, ayrıca ufak bir çocuğu var. Bir an önce ailesine kavuşması en büyük dileğimiz' diye konuştu.

KOMİSYON ÜYELERİ BELİRLENDİ

Konuşmaların ardından Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. İlgili komisyonlardan gelen raporlar ve teklifler meclis üyelerinin oylarına sunuldu.

Toplantıda ayrıca 56 meclis üyesi ve 14 belediye başkanının YENİ Parti'ye geçmesinin ardından, meclis ihtisas komisyonlarında görev yapacak yeni üyeler belirlendi.

Toplantının ardından Nar Çiçeği Hanımeli Derneği Başkanı Gülşah Kömürcü ve Genel Sekreteri Tuğçe Yetiş, kadın kooperatiflerine yönelik katkı ve destekleri dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür ederek hediye takdim etti.