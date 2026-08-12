İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde kente kazandırılan TOSBİ İtfaiye Hizmet Binası, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. 804 metrekare kapalı alana sahip tesis, sanayi bölgesindeki acil durumlara daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yangın ve afetlere karşı müdahale kapasitesini güçlendirmeyi sürdürüyor.

İzmir'in önemli üretim merkezlerinden Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSBİ), sanayi tesislerinin ve çalışanların güvenliğini artırmak amacıyla inşa edilen itfaiye hizmet binası törenle hizmete girdi. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, Tire Kaymakamı Mesut Yakuta, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, meclis üyeleri, muhtarlar ve itfaiye personeli katıldı.

İzmir'in Türkiye için önemli bir üretim merkezi olduğunu, sahip olduğu yüksek tarım potansiyelinin yanı sıra 17 organize sanayi bölgesine ev sahipliği yaptığını ifade eden Başkan Cemil Tugay, 'İzmir, sanayide öncülük yapmış bir şehirdir. Hâlen de Türkiye'nin üretim üslerinden birisidir' dedi.

İKLİM KRİZİNE DİKKAT ÇEKTİ

İklim krizinin İzmir'i doğrudan tehdit ettiğini vurgulayan Tugay, aşırı sıcaklar ve kuraklığın yangın riskini artırdığına dikkat çekti. Yangınların yalnızca ormanları değil, sanayi tesislerini ve üretim süreçlerini de tehdit ettiğini belirten Başkan Tugay, 'En değerlisi tabii ki insan canıdır. Ama yanan her fabrika, söndürülemeyen her iş yeri yangını da bu ülkenin ciddi bir kaybıdır, zararıdır. Bunu unutmamak lazım' diye konuştu.

İzmir İtfaiyesi'nin faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Başkan Tugay, geçen yıl üç aylık yaz periyodunda ekiplerin 6 bin 561 yangın ve 3 bin 326 kurtarma olayı olmak üzere toplam 9 bin 887 müdahalede bulunduğunu, yıl genelinde sadece yangınların sayısının 15 bin 797 olduğunu söyledi.

Tugay, bu yıl ise 1 Haziran'dan bugüne kadar yangın ve kurtarma olaylarında toplam 7 bin 356 müdahale gerçekleştirildiğini ifade etti. İzmir İtfaiyesi'nin 146 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü itfaiye teşkilatlarından biri olduğunu belirten Başkan Cemil Tugay, teşkilatın araç filosunun da güçlendirileceğini söyledi. Tugay, 'İnsansız, robotik itfaiye araçlarını da filomuza dahil ediyoruz. Bunlar özellikle sanayi tipi yangınlarda çok etkili oluyorlar. Yangınlar hiçbirimizin göz ardı edemeyeceği bir felaket ve asla tedbirsiz olamayız' dedi.

İTFAİYE PERSONELİNE, MUHTARLARA VE ORMAN GÖNÜLLÜLERİNE TEŞEKKÜR

Hayata geçirilen yatırımların ilçe, sanayiciler ve yurttaşların güvenliği için önem taşıdığını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Cemil Tugay, TOSBİ'de görev yapacak itfaiye ekibinin yangınlara daha hızlı ve etkili müdahale edeceğini söyledi. Köylere ve muhtarlara yangın söndürme tankerleri dağıttıklarını da hatırlatan Tugay, bu araçların yangınların büyümesini önlemede önemli katkı sağladığını belirterek muhtarlara, orman gönüllülerine ve hayatını tehlikeye atarak görev yapan, kahramanca yangının üzerine giden itfaiye çalışanlarına teşekkür etti.

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, tesisin yalnızca bir binadan ibaret olmadığını, sanayi bölgesinin güvenliği açısından önemli bir yatırım olduğunu söyledi. 2013 yılında kendi fabrikalarında büyük bir yangın yaşadıklarını hatırlatan Akdaş, yangının bir tesis ve yılların emeği üzerindeki etkisini yakından bildiklerini belirtti. Akdaş, 'Yangın söz konusu olduğunda birkaç dakika, bir insanın hayatı, bir fabrikanın geleceği, yüzlerce kişinin emeği ve yıllar boyunca verilen mücadelenin karşılığı demektir. TOSBİ'de meydana gelebilecek bir yangına veya acil duruma karşı artık daha hazırlıklıyız, daha güçlüyüz ve daha güvendeyiz. Binayı itfaiyecilerimizin ihtiyaçlarını, müdahale süreçlerini ve çalışma koşullarını dikkate alarak planladık. Bizim için asıl yatırım bina değil, güvenliktir. Asıl yatırım insandır. İtfaiyecilerimiz, insanların uzaklaşmaya çalıştığı tehlikeye, insan hayatını ve emeği korumak için koşan insanlardır. Bunun çok kıymetli bir görev, büyük bir cesaret ve ağır bir sorumluluk olduğuna inanıyorum. Dileğimiz hiçbir zaman ihtiyaç duymamak; ihtiyaç duyduğumuzda ise onların gücünü yanımızda bilmektir. İyi ki varlar' ifadelerini kullandı.

'SANAYİNİN GÜVENLİ BÜYÜMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, yatırımın Tire ve çevre ilçeler açısından önem taşıdığını belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Belediyesi olarak sanayi bölgesinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Tire Kaymakamı Mesut Yakuta ise TOSBİ'nin istihdamı, üretimi ve oluşturduğu ekonomik değerle ilçenin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Yakuta, 'Sanayinin büyümesi kadar güvenli büyümesi de önem taşıyor. Hizmete açtığımız itfaiye istasyonu bu güvenliğin önemli bir teminatı' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın teknik ihtiyaçları ve operasyonel standartları doğrultusunda projelendirilen TOSBİ İtfaiye Hizmet Binası, 804 metrekare kapalı alana sahip. Tesiste dört araçlık garajın yanı sıra 20 ton kapasiteli su deposu ve 217 metrekare istinat duvarı bulunuyor. Personelin uzun süreli görevlerinde ihtiyaç duyacağı dinlenme ve sosyal alanların da yer aldığı tesiste; santral odası, teknik hacimler, denetim odası, spor odası, eğitim salonu, yatakhaneler, idari birimler ve destek alanları bulunuyor. TOSBİ İtfaiye Hizmet Binası, sanayi tesislerinde meydana gelebilecek yangın ve diğer acil durumlara daha kısa sürede müdahale edilmesini sağlayacak. Tesis, bölgedeki işletmelerin, çalışanların ve üretim süreçlerinin güvenliğine katkı sunarken kamu, yerel yönetim ve sanayi kuruluşları arasındaki iş birliğinin de güçlü bir örneğini oluşturacak.