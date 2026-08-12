Manisa Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı toplantısı Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'nda yapıldı. Başkan Dutlulu; 17 ilçedeki asfalt çalışmaları, Cider Yolu'nun açılışı ve Akpınar Mesire Alanı'nın halkın kullanımına sunulması hakkında bilgi verdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'nda gerçekleştirildi.

Jeopark Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılışında Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Kula'nın tarihi ve turizm potansiyeline ilişkin bilgi verdi. Dönmez, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kula'yı ulusal ve uluslararası turizme kazandırmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Kula'ya kazandırılan yaklaşık 250 milyon liralık yatırımlar için Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti. Toplantıda Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı koordinatörleri Prof. Dr. Tuncer Demir ve Doç. Dr. Serdar Aytaç tarafından jeoparkın sahip olduğu değerler ve yürütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

'MANİSA'NIN TURİZM POTANSİYELİ İÇİN EŞSİZ BİR DEĞER'

Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'nın Manisa'nın turizm potansiyeli açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Dutlulu, 'Dünya genelinde 50 ülkede bulunan 229 UNESCO Küresel Jeoparkı arasında ülkemizi temsil eden tek alanın Manisa'da yer alması, şehrimizin turizm potansiyeli ve uluslararası tanıtımı açısından eşsiz bir değer. Bu zenginliğimizi korumak ve dünyaya tanıtmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

17 İLÇEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

17 ilçede eşit ve adil hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Dutlulu, Muradiye İstasyon Caddesi'nde altyapı çalışmalarının etaplar halinde sürdüğünü, tamamlanan etaplarda üstyapı çalışmalarına geçileceğini söyledi. Temmuz ayında 168 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini açıklayan Dutlulu, şantiyelerde 9 bin 430 ton rotmiks ve 12 bin tonun üzerinde sıcak asfalt üretildiğini belirtti. Alaşehir, Sarıgöl ve Şehzadeler'de gerçekleştirilen asfalt çalışmalarının yanı sıra Turgutlu Kültür Sokak'taki sıcak asfalt çalışmasının tamamlandığını, Salihli Şüheda ve Park Caddeleri'ndeki çalışmaların ise devam ettiğini kaydeden Dutlulu, Demirci, Selendi ve Alaşehir'i kapsayan sıcak asfalt ihalesinin de 5 Ağustos'ta gerçekleştirildiğini açıkladı.



Cider Yolu'nda kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Dutlulu, kamulaştırma alanlarına dokunmadan yolun kullanıma açıldığını söyledi. Yeni otobüs hatları ve durakların da güzergâha ekleneceğini ifade eden Dutlulu, Saruhan Otel Kavşağı çalışmaları sırasında Cider Yolu'nun aktif şekilde kullanılacağını belirtti. Kamulaştırmanın tamamlanmasının ardından yolun bulvar olarak düzenlenmesinin Manisa trafiğine kalıcı çözüm sağlayacağını vurguladı.



Akpınar Mesire Alanı'nın belediye tarafından işletilmek üzere yeniden Manisalıların kullanımına sunulduğunu belirten Dutlulu, alandaki Kent Estetiği ve Fen İşleri çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Dutlulu, 'Kimseden alıp kimseye vermiyoruz. Kimseye peşkeş çekmiyoruz. Biz halkçı belediyecilik yapıyoruz. Burası tamamen belediyemiz tarafından işletilecek' dedi.