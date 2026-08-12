İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından yaz akşamlarını kültür ve sanatla buluşturmak amacıyla düzenlenen Mahalle Sinema Günleri, Cumhuriyet Mahallesi Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen 'Deli Dumrul' film gösterimiyle sona erdi. 4 farklı mahalledeki gösterimler, toplam 2 bin 300 vatandaşı bir araya getirdi.

İZMİR (İGFA) - 4 mahallede kurulan beyaz perde, yaz akşamlarını sinema keyfine dönüştürdü. Yaz boyunca kültür-sanat etkinliklerini mahallelere taşıyan Çiğli Belediyesi, Mahalle Sinema Günleri ile sinema salonu deneyimini açık havaya taşıdı. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği gösterimlerde vatandaşlar; patlamış mısırını, çekirdeğini ve içeceğini alarak aileleri ve komşularıyla birlikte keyifli yaz akşamları geçirdi.

Mahalle Sinema Günleri kapsamında ilk gösterim Egekent Mahallesi Tören Alanı'nda 'Vizontele' filmiyle gerçekleştirildi. Ardından Evka 5 Mahallesi'nde 'Aile Arasında', Yakakent Mahallesi'nde 'Sen Kiminle Dans Ediyorsun?' filmleri izleyiciyle buluştu. Etkinliklerin son durağı ise Cumhuriyet Mahallesi oldu. Pazar yerinde kurulan açık hava sinemasında 'Deli Dumrul' filmini izleyen vatandaşlarla birlikte Mahalle Sinema Günleri tamamlandı. Mahallerde toplam dört günde 2300 kişi açık hava sineması ile buluştu.