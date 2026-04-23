486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen 'Kültür Turizminde Manisa'nın Şaşırttıkları' söyleşisi, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Manisa'nın saklı değerleri ve turizmde atılabilecek adımların konuşulduğu söyleşiye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Kurtuluş Müzesi'nde düzenlenen 'Kültür Turizminde Manisa'nın Şaşırttıkları' başlıklı söyleşinin moderatörlüğünü Deniz Zeyrek; konuşmacılığını ise kültür turizminin deneyimli ismi Faruk Pekin üstlendi. Söyleşiye, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa'nın Turizm Potansiyeline Dikkat Çekildi

Gerçekleştirdiği gezilerden edindiği deneyimleri dinleyicilerle paylaşan Faruk Pekin, seyahatleri sırasında karşılaştığı zorlukları ve yaşadığı ilginç anıları anlattı. Pekin, Manisa'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın turizm açısından önemli bir potansiyel barındırdığını vurguladı.

Söyleşide ayrıca Manisa'da turizm geliştirilmesine yönelik öneriler de ele alındı. Özellikle Kula-Salihli Jeoparkı gibi doğal ve jeolojik değerlerin uluslararası ölçekte dikkat çektiği ifade edildi. Bunun yanı sıra sultani üzüm, zeytin ve zeytinyağı üretimi ile mantar toplama gibi gastronomi ve doğa temelli turizm alanlarının geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Bu alanlarda düzenlenecek hasat festivalleri ve tematik etkinliklerin, kente yerli ve yabancı turist çekme potansiyeli taşıdığına dikkat çekildi.

'Manisa'daki Güzellikleri Bizim Tüm Türkiye'ye Tanıtmamız Gerek'

Söyleşi sonunda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban tarafından Faruk Pekin ve Deniz Zeyrek'e plaket takdim edildi.

Başkan Besim Dutlulu, Manisa'daki güzelliklerin tüm Türkiye'ye tanıtılması gerektiğini belirterek, söyleşinin çok verimli geçtiğini ifade etti. Memnuniyetini dile getiren Başkan Dutlulu, katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini iletti.