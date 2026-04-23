KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2029 Dünya Spor Başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kayseri'nin spor altyapısını daha da güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürürken, Başkan Büyükkılıç planlanan projeleri uygulama sahasında bizzat inceliyor.

Başkan Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ile Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan eşlik etti.

Sekmen ve Çağan'dan tesislerin daha verimli hale getirilmesi amacıyla planlanan projeler hakkında detaylı bilgi alan Büyükkılıç, İç Anadolu'nun en büyük aquaparkını şehre kazandıracaklarını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, 'İç Anadolu'nun en büyük aquaparkı şehrimize yakışmaz mı? Hemşehrilerimizin nefes alacağı, çocuklarımızın neşeyle vakit geçireceği, yazın serinliğini doyasıya yaşanacağı yepyeni bir yaşam alanı için çalışmalarımıza başlıyoruz. Şehrimize değer katacak bu önemli projede emeği olan başta Spor A.Ş. ailemiz olmak üzere, alın teri döken tüm ekip arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki diğer tesislerde de incelemelerde bulunan Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede her köşesi ayrı bir değer taşıyan alanı, Kayserililerin daha aktif, daha keyifli ve daha nitelikli şekilde kullanabilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini kaydederek, şunları söyledi: 'Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan tesislerimizi ve alanlarımızı daha verimli şekilde değerlendirmek adına sahadaydık, incelemelerde bulunduk. Her köşesi ayrı bir değer taşıyan bu güzel alanı, hemşehrilerimizin daha aktif, daha keyifli ve daha nitelikli şekilde kullanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2029 Dünya Spor Başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen şehrimiz için; sporu, yaşamın merkezine alan projeler üretmeye, mevcut imkânlarımızı daha ileriye taşımaya kararlıyız.'

Kentte spor denilince ilk akla gelen kuruluş olan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde İç Anadolu'nun en büyük aquaparkını hayata geçirmek için çalışmalarına başlıyor. Spor A.Ş. öte yandan Anadolu Harikalar Diyarı içerisindeki diğer tesisleri de en verimli ve kullanışlı şekilde vatandaşların hizmetine sunmak için çalışma yürütecek.