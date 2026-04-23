Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da geleceğe umut veren görüntülere sahne oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, egemenliğin millete verildiği bu anlamlı günde çocuklar, devletin en önemli makamlarında söz sahibi oldu.

BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, 23 Nisan geleneğini sürdürerek makam koltuğunu çocuklara devretti. Kerem Karakaş, Melis Yalamacılar ve Zeynep Demirkaya isimli öğrenciler bir günlüğüne kaymakamlık görevini üstlenirken, ilçedeki diğer kurumlarda da çocuklar polis ve asker olarak görev aldı.

Minik kaymakamlar, ilçeyle ilgili düşüncelerini dile getirip talimatlar verirken, sergiledikleri özgüven ve sorumluluk duygusu dikkat çekti. Polis ve asker üniforması giyen çocuklar ise vatan sevgisinin ve güvenlik bilincinin küçük yaşlarda nasıl filizlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin en güçlü göstergesi olduğunu vurgulayarak, 'Bugünün küçükleri yarının büyükleri. Onlara bırakacağımız en kıymetli miras güçlü bir Türkiye'dir. Çocuklarımızın hayalleri, bizim yol haritamızdır' ifadelerini kullandı.

23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, çocukların devlet yönetimini yakından tanımasına imkan sağlarken, aynı zamanda sorumluluk bilinci ve özgüven kazanmalarına katkı sundu.

Pazaryeri'nde yaşanan bu gurur tablosu, geleceğin kaymakamlarının, polislerinin ve askerlerinin bugünden yetiştiğini bir kez daha ortaya koydu. Çocukların gözlerindeki ışık, Türkiye'nin yarınlarına dair umutları bir kat daha artırdı.