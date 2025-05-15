Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Aylin Eralp Demirbek yönetiminde, bahar konseri verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleşen ve Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde, unutulmaz şarkı ve ezgilerle sanat dolu bir akşam yaşandı.

Muhteşem bir konser geçirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Aylin Eralp Demirbek, “Harika bir geceydi. Huzur dolu, bahar tadında bir konser geçirdik. Repertuvarımız ve enerjimiz çok güzeldi. Ekip olarak da güzel bir aileyiz. Halkımıza gösterdikleri ilgi nedeniyle sonsuz teşekkürler” dedi.

Konserde; ‘Bir İlk Bahar Sabahı’, ‘Adalı Kız’, ‘Gurbette Sevgilim Hasta Dediler’, ‘Gözleri Aşka Gülen’, ‘Begonvil’, ‘Bahar Gelir Bülbül Öter’, ‘Bağdat Yolu’, ‘Bahar Çiçek Çiçek’, ‘Ömrümüzün Baharı’ ve ‘Çile Bülbülüm’ gibi şarkılar seslendirildi. Koro, beğenilen performansı ile salondan uzun süre alkış aldı. Baharın tazeliğini müzikle bütünleştiren konser, Manisalılara sanat dolu keyifli bir akşam yaşattı.