Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Sivas'ın Suşehri ilçesindeki adliyenin bölge derecesini 4'ten 3'e yükseltti. Değişiklik, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

ANKARA (İGFA) - Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan adliyenin bölge derecesinin değiştirilmesine karar verdi. Karar, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

HSK Genel Kurulunun 1 Temmuz 2026 tarihli ve 1043 sayılı kararına göre, Suşehri Adliyesinin mevcut 4. bölge statüsü 3. bölge olarak yeniden belirlendi. Kararda, değişikliğe gerekçe olarak Suşehri ilçesinin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu, ulaşım olanakları, gelişmişlik seviyesi ve önemli merkezlere yakınlığı gibi kriterlerin dikkate alındığı belirtildi.

6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu ile Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda alınan kararın, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren uygulanacağı bildirildi.

Bölge derecelerindeki değişiklikler, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının atama, nakil ve görev sürelerine ilişkin uygulamalarda belirleyici kriterler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda Suşehri Adliyesinin 3. bölge statüsüne alınmasıyla birlikte, ilçenin adli teşkilatına yönelik atama ve görev planlamalarının da yeni bölge derecesine göre yapılması bekleniyor.