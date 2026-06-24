Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, geçtiğimiz hafta Salihli'de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

MANİSA (İGFA) - Afetin yaralarının sarılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Dutlulu, afetzedelere 700 bin TL ayni ve nakdi yardım desteği sağlandığını ifade ederek, her koşulda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Salihli programı kapsamında Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Volkan Sert ile birlikte sel felaketinden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Evlerinde ziyaret edilen vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Dutlulu, geçmiş olsun dileklerini ileterek destek mesajı verdi.

'AFETİN İLK GÜNÜNDEN BU YANA HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Sel felaketinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilk andan itibaren sahada olduğunu belirten Başkan Dutlulu, yaraların sarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Dutlulu, 'Sel felaketinin ardından vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri gidermek için tüm imkânlarımızla sahadayız. Zor zamanlarında hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Selden etkilenen afetzedelere 700 bin TL nakdi yardım ile beyaz eşya desteği sağladık. Manisa'mızın her köşesinde, ihtiyaç duyulan her anda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

AŞURE PROGRAMINA KATILDI, PAZAR ESNAFIYLA BULUŞTU

Salihli Belediyesi tarafından düzenlenen aşure programına da katılan Başkan Dutlulu, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunduktan sonra pazar yerini ziyaret etti.

Esnafa hayırlı işler dileyen Dutlulu, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. İlçe ziyaretlerine önem verdiklerini belirten Başkan Dutlulu, ihtiyaçları yerinde tespit ederek hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için vatandaşlarla güçlü iletişimi sürdüreceklerini söyledi.