İstanbul Valiliği koordinesinde il genelindeki kurumlar bağımlılıkla mücadele İçin bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2. Dönem Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında yapıldı.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Sinan Güner ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, çocuklar ve gençlerin bağımlılıklardan korunmasına yönelik önleyici, eğitici ve rehabilite edici çalışmalar değerlendirilirken, bağımlılıkla mücadelede arzın yanı sıra talebin azaltılmasına yönelik kapsamlı politikalar ele alındı.

YENİ NESİL BAĞIMLILIKLARA KARŞI ORTAK MÜCADELE

Görüşmelerde; İZDES-NARKO, Rehabilitasyondan İstihdama Geçiş çalışmaları ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Sosyal Risk Haritası ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, çocukların ve gençlerin madde bağımlılığının yanı sıra teknoloji, dijital oyun ve sosyal medya gibi yeni risk alanlarından korunması için kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, geleceğin teminatı olan gençlerin sağlıklı, bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetişmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.