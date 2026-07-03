Özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik destek çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi, erişilebilir hizmet anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Aile Çocuk Sistemi ile daha fazla aileye ulaşmaya devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Yaklaşık 6 ay önce uygulamaya alınan proje kapsamında bugüne kadar 300 özel gereksinimli çocuk ve ailesine ulaşıldı. Özel gereksinimli bireylerin sosyal, akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi, aileleri ise bu sürecin aktif bir parçası haline getirmeyi amaçlayan proje; eğitim, etkinlik ve danışmanlık programlarıyla başarılı sonuçlar ortaya koymaya devam ediyor.

Proje kapsamında çocukların bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla alanında uzman özel eğitim öğretmenleri tarafından çeşitli eğitimler, sportif etkinlikler ve gelişim programları uygulanıyor. Keçiören Belediyesi Hizmet Binası giriş katında hizmet veren Aile Çocuk Sistemi'nde, ailelere sunulan danışmanlık hizmetleri sayesinde çocukların gelişim süreçlerine daha etkin katılım sağlanırken, aile-çocuk iletişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalar da düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Aile Çocuk Sistemi'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0312 361 49 91 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir ve başvuruda bulunabilir.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMSEL İHTİYAÇLARI ERKEN DÖNEMDE BELİRLENİYOR

Her çocuğun kendine özgü olduğu ve doğru zamanda sunulan desteğin gelişim sürecinde büyük önem taşıdığı anlayışıyla oluşturulan Aile Çocuk Sistemi, 0-18 yaş arası çocuklar ile özel gereksinimli bireyler için koruyucu ve önleyici bir model sunuyor. Sistem sayesinde gelişimsel riskler erken dönemde tespit edilerek zamanında müdahale ediliyor, çocukların sağlıklı gelişimleri bilimsel temelli destek programlarıyla güçlendiriliyor. Fırsat eşitliği ilkesiyle yürütülen proje kapsamında her çocuğun uzman desteğine erişimi sağlanırken, standart uygulamalar yerine bireysel gelişim düzeyi ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel gelişim planları hazırlanıyor.

Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama daha bağımsız katılımını desteklemek amacıyla spordan günlük yaşam ve öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalara, sınavlara hazırlık desteğinden sosyal uyum çalışmalarına kadar çok yönlü eğitim ve destek programları yürütülüyor. Eğitmenler eşliğinde kahve ve ayran hazırlama, salata yapımı, çamaşır katlama, kişisel bakım ve benzeri günlük yaşam becerilerine yönelik eğitimler verilerek bireylerin bağımsız yaşam becerileri güçlendiriliyor. Böylelikle ev içi yaşamı destekleyen uygulamalarla çocukların aileleriyle birlikte günlük yaşamın sorumluluklarına daha aktif katılım sağlamaları teşvik ediliyor.

AİLELER SÜRECİN MERKEZİNDE YER ALIYOR

Aile Çocuk Sistemi, yalnızca çocukları değil aileleri de destekleyen bütüncül bir yaklaşımla yürütülüyor. Ev içi destek programları, rehberlik ve ücretsiz danışmanlık hizmetleri sayesinde ailelerin çocuklarının gelişim süreçlerine bilinçli ve etkin şekilde katılım sağlamaları hedefleniyor. Böylece çocukların gelişimsel ihtiyaçlarının zamanında fark edildiği, ailelerin güçlendirildiği ve bağımsız yaşam becerilerine sahip bireylerin topluma kazandırıldığı sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesi amaçlanıyor.