Marmara Denizi’nin kırılgan su altı yaşamına dair bilimsel ve görsel bir anlatı sunan “Marmara’nın Nefesi” belgeseli, 16 Haziran 2025 Pazartesi günü Marmara Belediyeler Birliğinin ev sahipliğinde Hızır Bey Çelebi Salonu’nda gerçekleştirilecek özel bir etkinlikle izleyiciyle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan “Marmara’nın Nefesi”, Türkiye’nin en yoğun nüfuslu ve en fazla ekonomik faaliyetin yürütüldüğü deniz havzası olan Marmara’nın altındaki yaşamı konu aldı.

Marmara Denizi Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösterim ve söyleşi, Marmara’nın korunmasına yönelik farkındalığı artırmayı amaçladı.

Bilimsel danışmanlığını İstanbul Üniversitesinden deniz biyoloğu Doç. Dr. Nur Eda Topçu, proje danışmanlığını ise gazeteci ve belgeselci Coşkun Aral üstleniyor. Yönetmenliği ve kurgusu Sibel Göloğlu tarafından yapılan belgesel, mercan türlerinin varlık mücadelesine dair çarpıcı veriler sundu.

Belgeselde yer alan çekimler, İstanbul’da Büyükada, Sivriada, Yassıada ve Tavşan Adası ile Balıkesir’de Marmara Adası, Erdek ve Avşa çevresinde gerçekleştirilmiş olup çekim sürecine İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, TÜBİTAK MAM, TÜDAV ve Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği destek verirken, Murat Tuğsuz’un imzasını taşıyan özgün müzikler ve Buğrahan Eroğlu’nun tasarladığı grafiklerle belgesel, hem duygusal hem de estetik bir anlatıya bıraktı.

Marmara’nın Nefesi” belgesel gösteriminin ardından belgeselin yaratıcı ekibiyle düzenlenecek bir söyleşi yapılacak.

Söyleşide yapımcı ve sunucu Müge Aral moderatörlüğünde, yönetmen Sibel Göloğlu ve bilimsel danışman Doç. Dr. Nur Eda Topçu, Marmara Denizi'nin su altı yaşamına dair edindikleri gözlemleri, çekim sürecinin perde arkasını ve belgeselin hazırlık aşamasında yaşanan deneyimleri katılımcılarla paylaşacak.