Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi, mahalle muhtarlarının hizmet kalitesini artırmak için 'Muhtarlar Akademisi Eğitimi' projesini başlattı. Proje ile mahallelerin sesi olan muhtarlar, iletişimden afet yönetimine kadar pek çok alanda eğitim alarak vatandaşların taleplerine daha profesyonel çözümler üretecek.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Sivil Katılım Projesi çerçevesinde muhtarların yerel yönetimlerdeki rolünün güçlendirilmesi ve kamu ile vatandaş arasındaki iletişimin daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütülüyor.

MUHTARLAR MAHALLEDE ETKİN ROL ÜSTLENECEK

Mahalle muhtarlarının katılacağı eğitim programı ile muhtarların yerel düzeyde daha etkin, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetişim anlayışıyla görev yapmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Eğitimlerle birlikte muhtarların vatandaşlarla daha güçlü ve doğru bağ kurması, afet gibi olası acil durumlarda mahallede liderlik görevlerini üstlenmelerini, kadın, çocuk ve dezavantajlı gruplara yönelik destek mekanizmalarını doğru kullanmaları gibi konularda uzmanlaşması amaçlanıyor.

EĞİTİM TAKVİMİ VE SERTİFİKA

Mayıs ayı boyunca sürecek eğitimlerin toplam 16 saat olarak planlandığı belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi BESOT binasında gerçekleşen eğitimler sonunda, programı başarıyla tamamlayan muhtarlara sertifikaları verilecek.