Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla okul yöneticiliği için 'Yönetici Yetiştirme Programı'nı zorunlu hâle getirdi. Program kapsamında yaklaşık 35 bin yönetici ve yönetici adayı eğitim alacak. Program, 16 Mayıs'ta başlıyor

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında okul yöneticiliğine ilişkin yeni uygulamayı hayata geçiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirilecek kişilerin, Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı'na katılması zorunlu olacak. 81 ilde uygulanacak programla eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yönetim becerilerinin artırılması ve eğitim faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Eğitimlerin, okullardaki ders süreçlerinin aksamaması amacıyla hafta sonlarında yüz yüze gerçekleştirileceği belirtildi.

Program kapsamında; 4 ila 8 ders yılını dolduran yöneticiler, norm kadro fazlası yöneticiler, ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylar ile yöneticilik görevinden ayrıldıktan sonra yeniden görevlendirilecek kişiler eğitime alınacak. Yaklaşık 35 bin yönetici ve yönetici adayının katılması beklenen eğitimler üç grup hâlinde uygulanacak. İlk grup eğitimleri 16 Mayıs 2026'da başlayacak ve 14 Haziran 2026'da tamamlanacak.

İlk kez yönetici olacak adaylara yönelik ikinci grup eğitimlerde ise katılımcılar, program sonunda ayrıca yazılı sınava tabi tutulacak.

Toplam 64 saat sürecek programda 'eğitim liderliği', 'yönetim ve koordinasyon', 'yönetsel etik ve değerler' ile 'kişisel ve mesleki gelişim' başlıklarında 20 farklı ders yer alacak. Eğitimlerde ayrıca afet ve kriz yönetimi, insan hakları, stres yönetimi, teknoloji yönetimi ve çevre bilinci gibi konular da işlenecek.