Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin Güzel Sanatlar Müzik İlkokul/Ortaokulları ile Spor Ortaokulları öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Başvurular 8 Mayıs'ta başladı, 2 Haziran'a kadar sürecek.

Bakanlık açıklamasına göre aday öğrenciler, müzik ve spor yeteneği değerlendirme uygulamaları için başvurularını 8 Mayıs - 2 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvurular, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden 'Sınav ve Nakil İşlemleri' ekranından online olarak yapılacak.

Yetenek değerlendirme uygulamaları ise 8-19 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Adaylar, başvuru sırasında aldıkları randevu tarih ve saatine göre belirlenen okullarda komisyonlar tarafından değerlendirilecek. Yerleştirme sonuçları 29 Haziran 2026 tarihinde e-Okul sistemi üzerinden ilan edilecek. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.