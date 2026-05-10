Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin Güzel Sanatlar Müzik İlkokul/Ortaokulları ile Spor Ortaokulları öğrenci seçme ve yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Başvurular 8 Mayıs'ta başladı, 2 Haziran'a kadar sürecek.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 'Güzel Sanatlar Müzik İlkokul/Ortaokulları ile Spor Ortaokulları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu'nu yayımladı.

İstanbul Maltepe'de aileler bilimi çocuklarla deneyimledi
İstanbul Maltepe'de aileler bilimi çocuklarla deneyimledi
İçeriği Görüntüle

Bakanlık açıklamasına göre aday öğrenciler, müzik ve spor yeteneği değerlendirme uygulamaları için başvurularını 8 Mayıs - 2 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvurular, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden 'Sınav ve Nakil İşlemleri' ekranından online olarak yapılacak.

Yetenek değerlendirme uygulamaları ise 8-19 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Adaylar, başvuru sırasında aldıkları randevu tarih ve saatine göre belirlenen okullarda komisyonlar tarafından değerlendirilecek. Yerleştirme sonuçları 29 Haziran 2026 tarihinde e-Okul sistemi üzerinden ilan edilecek. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise kayıt işlemlerini 7-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

Kaynak: RSS