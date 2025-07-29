Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz 9 Haziran’da hayatını kaybeden merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i, vefatının 52. gününde mevlit, hayır yemeği ve dualarla anacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek anma programı, saat 19.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek yemek hayrı ile başlayacak.

Yemek ikramının ardından anma programı, Hatuniye Camisi’nde devam edecek. Saat 20.45’te başlayacak Başkan Zeyrek için mevlit okunacak ve ardından helva ikramı gerçekleştirilecek.

Büyükşehir’in düzenlediği programlarla merhum Başkan Ferdi Zeyrek, Manisalılar tarafından saygı ve özlemle dualarla bir kez daha anılacak.

BAŞKAN DUTLULU’DAN DAVET

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tüm Manisalıları anma programına davet ederek şunları söyledi: “Görevini her daim, çok sevdiği Manisa ve halkına olan sevgisiyle yerine getiren merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in vefatının 52. gününde, onu dualarla ve sevgiyle anıyoruz. 31 Temmuz Perşembe günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceğimiz hayır yemeği ardından Hatuniye Camisi'nde mevlit programı ile merhum Başkanımızı dualarla yâd edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi Ferdi Başkanımız için birlikte dua etmeye davet ediyorum.”