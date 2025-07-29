Kocael iBüyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını artırarak, yeteneklerini geliştirmelerine ve bağımsız yaşam sürdürmelerine destek oluyor. “Ben de Varım Atölyeleri” ile sanat, spor ve eğitim alanlarında kapsamlı fırsatlar sunuluyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Her çiçek önce goncadır” mottosuyla hizmete sunduğu Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ile özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedefliyor. Bu merkez, özel bireylerin sadece günlük ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp; sanat, istihdam, eğitim ve kişisel bakım gibi yaşamın pek çok alanında kapsamlı bir destek sunuyor. Böylece bireylerin yeteneklerini ortaya çıkarmalarına ve toplumsal yaşamın aktif bir parçası olmalarına olanak tanınıyor.

7’DEN 70’E HER YAŞA UYGUN ATÖLYELER

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin öne çıkan projelerinden birisi de “Ben de Varım” atölyeleri. Bu atölyeler, katılımcıların kendilerini ifade etmelerine, yeni beceriler kazanmalarına ve özgüven geliştirmelerine imkân tanıyor. Burada bireyler sadece bir aktiviteye katılmakla kalmayıp, iletişim, üretkenlik, öz farkındalık ve psiko-sosyal gelişim gibi çok yönlü kazanımlar elde ediyor. 7’den 70’e her yaş grubundan özel bireyin faydalanabileceği bu atölyeler; sanat, drama, mesleki beceriler, el sanatları ve spor gibi birçok farklı alanda düzenleniyor.

ENGEL TANIMAYAN 14 SPOR BRANŞI

Atölyeler arasında en fazla ilgi görenlerden biri “Sporda Ben de Varım” programı. Bu program, özel bireylerin fiziksel gelişimini desteklemenin yanı sıra, onlara sosyal bağ kurma ve takım ruhunu yaşama fırsatı da sunuyor. 14 farklı branşta yürütülen bu kapsamlı program, sporun birleştirici gücünü herkese erişilebilir hale getiriyor. Deneyimli öğretmenler eşliğinde gerçekleşen eğitimlerle katılımcılar hem spor yapıyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak Gonca’da keyifli zaman geçiriyor.

Kort tenisi, masa tenisi, fitness ve bilek güreşi gibi spor branşları; bireylerin fiziksel dayanıklılığını, kas gücünü ve koordinasyon becerilerini artırmayı hedefliyor. Bu aktiviteler, hem bireysel başarı duygusu hem de rekabet deneyimi kazandırarak özgüveni destekliyor. Ayrıca cimnastik, fiziksel aktivite ve eğlenceli atletizm çalışmaları, bireylerin beden farkındalığını artırıyor. Özel bireyler, enerjilerini sağlıklı şekilde yönlendirmeyi öğrenirken, esneklik ve denge kazanarak günlük yaşamda daha bağımsız hareket edebiliyor. Kültürel değerlerle buluşmayı sağlayan para karate ve geleneksel okçuluk gibi sporlar ise hem fiziksel hem zihinsel dayanıklılığı artırıyor.