Zorunlu kartlı sayaç uygulaması kaldırıldı. MASKİ’ye dilekçe ile başvurarak kartlı sayaçlarını mekanik sayaca dönüştürmek isteyen Manisalılar, 1 Haziran itibarıyla işlemlerini yapmaya başladı.MANİSA (İGFA) - Manisalılar, verdiği sözleri tutarak kendilerini kartlı sayaç işkencesinden kurtardığı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.

Zamanında kartlı sayacı değiştirmek için çok uğraştıklarını ama bir türlü çözüm bulamadıklarını anlatan Nigar Levent, “Özellikle yalnız yaşayan insanlar için bu kartlı sayaç işkenceydi. Değiştirmek için çok uğraşmıştık, olmamıştı. Ama şimdi çok kolay, çok rahat, çok memnunuz. Kısa sürede işimizi hallettik. Yani her an su mu bitti. Susuz mu kaldım. Derdim olmayacak. Ferdi Başkana çok teşekkür ediyorum” dedi.

Manisalılara verdiği sözleri tutmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırıldığını duyurmuş ve 1 Haziran itibarıyla kartlı sayaçlarını mekanik sayaca dönüştürmek isteyen Manisalıların, MASKİ ekipleri aracılığı ile işlemlerini yapabileceklerinin müjdesini vermişti. Merkez ve ilçelerde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) evrak kayıt birimine müracaat eden Manisalıların, dönüşüm işlemleri başlatıldı. İdareye dilekçe veren vatandaşlar sırasıyla aranarak merkezde Abone İşleri Daire Başkanlığına ilçelerde ise MASKİ ilçe şeflikleri abone birimine işlemlerini gerçekleştirmek üzere davet ediliyor. Ardından aboneliğini sonlandırması halinde geri ödenecek olan depozito ücretlerinin yatırılmasıyla dönüşüm işlemleri başlatılıyor.

SAYAÇ SÖKME, TAKMA ÜCRETİ, ABONE SÖZLEŞME ÜCRETİ VE MEKANİK SAYACA DÖNÜŞÜM ÜCRETİ GİBİ İŞLEMLER ÜCRETSİZ

Kartlı sayaç dönüşüm işlemlerinde sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaca dönüşüm ücreti gibi işlemler, abonelere ücretsiz olarak yapılıyor. Aboneler, meskenlerde sadece 45 metreküp güncel su ücreti karşılığı depozito ücreti ödeyerek kartlı sayaçlarını mekanik sayaca dönüştürebiliyor. Depozito olarak abonelerden alınan bedel de yasal olarak alınmak zorunda olan ve MASKİ’nin kasasında emanet olarak duracak bir bedel. Aboneler, bu ücreti aboneliklerini sonlandırmaları halinde idareden geri almak üzere güvence bedeli olarak ödüyorlar. Uzun süredir kartlı sayaçlarını değiştiremeyen Manisalılar, kısa sürede dönüşüm işlemlerini yapmaya başladı. Hizmetten duyduklarını memnuniyeti paylaşan yurttaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.