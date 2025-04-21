Bu yıl 485’incisi düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin heyecanı şehri sardı. Festivalin geleneksel ruhuna uygun şekilde, vatandaşlar davulcular ve maniler eşliğinde festivale davet edilirken renkli görüntüler oluştu.MANİSA (İGFA) - 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’ne davet, bu yıl da kültürel mirasa uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

Davulcunun ritmi eşliğinde söylenen maniler, mesir macununun şifa ve bereketini vurguladı.

Osmanlı döneminden kalma geleneksel yöntemle yapılan çağrılar, sokaklarda renkli görüntülere sahne oldu.

FESTİVALE ÖZEL OTOBÜSLE ÇAĞRI

Gerçekleştirilen geleneksel çağrının yanı sıra festivalin tanıtımı için özel bir otobüs de Manisa sokaklarını turladı. Üzeri açık şekilde tasarlanan otobüs, hem bilgilendirme yaptı hem de festivalin atmosferini sokaklara taşıdı. Festival boyunca düzenlenecek konserlerin afişleriyle donatılan otobüs, “Şifaya Gelsene” sloganıyla hazırlanan özel Festival şarkısıyla da vatandaşları festivale davet etti.

“Dolu Dolu Festival” sloganıyla bu yıl çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kentin dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerle unutulmaz anlara sahne olacak.