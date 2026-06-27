Sakarya'da 70 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilen Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Belediye Hizmet Binası ve Şehir Müzesi'nden oluşacak Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hanımefendi Emine Erdoğan'a bizzat anlatan Başkan Alemdar, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir Sakarya'nın inşasında, güzel düşünceleri ve motive eden yaklaşımı ile gücümüze güç katan, her zaman en büyük destekçimiz olan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı arz ediyorum' dedi.

SAKARYA (İGFA) - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Sakarya'ya geldi. Sapanca'da gerçekleştirilecek program öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'da hizmet, kültür, sanat, tarih ve bilim üssü olacak Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bizzat tanıttı.

Her alanda büyük yatırımlar

Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir Sakarya hedefiyle yatırımlarına hız katan, ulaşımdan altyapıya, kültür sanattan çevreye, yeni yaşam alanlarından sosyal projelere kadar her alanda Sakarya'ya eserler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Donatım bölgesinde adeta bir hizmet kampüsü oluşturuyor.

Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi hızla yükseliyor

Başkan Alemdar'ın büyük önem verdiği projede, Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi'nin yapımı hızla devam ederken, Büyükşehir Hizmet Binası'nın ihalesi ise 30 Haziran'da yapılacak.

Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir Sakarya

AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı için Sakarya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 70 dönümlük alanda inşa edilen projeyi bizzat anlatan Başkan Alemdar, görüşmeye dair detayları şu ifadelerle paylaştı: 'Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli hanımefendiye, Bilim Merkezi, Şehir Kütüphanesi, Belediye Hizmet Binamız ve Şehir Müzesi'nin yer alacağı Recep Tayyip Erdoğan kampüsünün planını anlattık. Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir Sakarya'nın inşasında, güzel düşünceleri ve motive eden yaklaşımı ile gücümüze güç katan, her zaman en büyük destekçimiz olan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı arz ediyorum.'