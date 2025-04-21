Çayırovalı kadın oyuncuların hazırladığı ve sahnelediği ‘Küçük Köy’ün Büyük Kadınları’ isimli tiyatro oyunu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Büyük bir kalabalığın yerinde izlediği oyun, seyirciden tam not aldı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı kadınların sosyalleşmesi ve kendilerini geliştirmesi adına Çayırova Belediyesi’nin destekleriyle Çayırova Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kurulan Çayırovalı Oyuncu Kadınlar Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği, Küçük Köy’ün Büyük Kadınları isimli tiyatro oyunu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle bir araya geldi.

Çayırovalı amatör kadın oyuncuların sahnelediği tek perdelik oyun, izleyicinin büyük beğenisini kazandı. Oyun sonrasında Çayırovalı izleyicilerden tam not alan tiyatro, ayakta alkışlandı. Tiyatroyu yerinde takip eden Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, oyunun yönetmeni Zeynep Karpuz’a çiçek takdim etti.

Oyun sonrasında tiyatronun yazarı ve yönetmeni olan Zeynep Karpuz, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Öncelikle ekibimize sonsuz bir teşekkür etmek istiyorum. Herkesin el birliği ile küçük köyü büyüttüğü bir oyun burası. ÇOK Tiyatro Topluluğu olarak, çok gururlu ve mutluyuz. Gün geçtikçe büyüyoruz, herkesle çok gurur duyuyorum. Bu sahnenin arkasında büyük bir hikaye var. Tüm belediye çalışanlarımıza ve Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyorum, kendileri bize bu olanakları sağlıyorlar. Sahnelerin büyümesi için bu kültürel çalışmalara destek vermeleri bizim için çok önemli"

Çayırova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nesrin Yılmaz ise, tiyatro hakkında yaptığı açıklamada, “Bünyamin başkanımız, kadınların yapmış olduğu emeklere çok önem veriyor. Bizim de böyle bir tiyatro ekibimiz olsun istemişti. Daha önce üç kez daha oynamıştık bu oyunu, bugün de burada güzel bir kalabalıkla izlendi oyun. Kadınlarımızın her şeyi yapabileceğine inanıyoruz ve ilçemizdeki kadınlarımızı kent konseyine bekliyoruz” dedi.