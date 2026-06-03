Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak anlamlı bir hizmeti daha devreye aldı.

MANİSA (İGFA) - Yeni uygulama kapsamında, engelli vatandaşların şehir içindeki hareket özgürlüğünü kesintisiz sürdürebilmeleri amacıyla tekerlekli sandalyeler için ücretsiz bakım ve onarım hizmeti hayata geçirildi.

Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda, sandalyeler uzman ekiplerce titizlikle inceleniyor. Hizmetin detaylarını paylaşan Daire Başkanı Turgay Çetin, atölye imkanlarıyla her türlü arızaya müdahale edebildiklerini belirtti.

Çetin, 'Sandalyelerin patlayan tekerleklerinden akü şarj problemlerine, mekanik hasarlardan eskiyen parçaların değişimine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Jant tamiri dahil olmak üzere sandalyenin tüm aksamlarını yenileyerek vatandaşlarımıza güvenle teslim ediyoruz' dedi.

BAŞVURULAR 'ALO 153 ÇÖZMER' ÜZERİNDEN

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, taleplerini 'ALO 153 Çözmer' hattı üzerinden iletmeleri yeterli oluyor. Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımına destek vermenin öncelikleri olduğunu vurgulayan Çetin, 'Vatandaşlarımızın hareket özgürlüğüne katkı sunabildiğimiz her an, bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır' dedi.