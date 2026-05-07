Manisa'da baharın müjdecisi Hıdırellez, gün boyu süren çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kutlamalar kapsamında Manisalı vatandaşlarla birlikte baharın gelişini kutladı. Kutlamaların finali ise Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin unutulmaz konseriyle yapıldı.

MANİSA (İGFA) - Hıdırellez kutlamaları, Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi'nin Dallı Tepe mevkisinde düzenlenen geleneksel şenliklerle başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu; Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili ve CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ile birlikte şenlik alanını ziyaret etti. Vatandaşların sofralarına konuk olan ve taleplerini dinleyen Başkan Dutlulu, Hıdırellez'in toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendiren en önemli kültürel değerlerden biri olduğunu vurguladı.

Kutlamaların bir sonraki durağı Yunusemre ilçesindeki Süreyya Park oldu. Başkan Dutlulu, burada Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri (KADEM) kursiyerleriyle buluştu. Hıdırellez coşkusunun yanı sıra yaklaşan Anneler Günü'nün de kutlandığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Başkan Dutlulu, Yunusemre Belediyesine etkinlik için teşekkür ederken, tüm annelerin Anneler Günü'nü de kutladı.

Günün finalinde coşku, Cumhuriyet Meydanı'na taşındı. Dünyaca ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, meydanı dolduran binlerce Manisalıya müzik ziyafeti çekti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde baharın gelişi danslar ve şarkılarla kutlandı.

Sahneye çıkarak sanatçıya teşekkür eden ve hediye takdiminde bulunan Başkan Besim Dutlulu, Manisalıların mutluluğuna ortak olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.