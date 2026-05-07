Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü heyecanını kadın emeğinin gücüyle birleştiriyor. 8-10 Mayıs tarihleri arasında DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali' Denizlililer için en güzel buluşma noktası olacak.

DENİZLİ (İGFA) - Üreten, emek veren ve hayallerini kazanca dönüştürmek isteyen kadınları desteklemek amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin düzenlediği 'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali' kapılarını bir kez daha açıyor.

6 farklı kategoride 258 standın açılacağı festivalde; takıdan el sanatlarına, gıdadan hazır giyime, ev tekstilinden özgün tasarım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürün beğeniye sunulacak. Denizli Büyükşehir Kongre ve Kültür Merkezi'nde üç gün boyunca sürecek olan etkinlik, Anneler Günü için özel bir buluşma noktası olacak.



FESTİVAL KONUĞU TUĞBA GER OLACAK



8 Mayıs Cuma günü saat 12.00'de düzenlenecek törenle kapılarını açacak olan festivalin konuğu, ses ve saz sanatçısı Tuğba Ger olacak. Usta sanatçı, açılış töreninin ardından saat 14.00'te düzenlenecek olan konserde sevenleriyle buluşacak.

9 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te Elif Buse Aşan, 10 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de Aydanur'un da sahne alacağı Anneler Günü Konseri ile festival, Denizlililerin buluşma noktası olacak.



HER YAŞ GRUBUNA ÖZEL ATÖLYE VE ETKİNLİKLER



Üç günlük festival programı; birbirinden eğitici atölyeler, ilham veren başarı hikayelerinin paylaşıldığı söyleşiler ve her yaş grubuna hitap eden çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

8 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da 'Kendine Daha Çok Alan Aç' workshop etkinliği, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'de 'Punch ile Anneler Günü Hediyesi' workshop etkinliği, 10 Mayıs Pazar günü saat 13.00'te 'Doğum Sonrası Kendine İyi Bakmak' adlı söyleşi ve saat 14.30'da 'Anne Çocuk Ebru Buluşması' etkinliği ile dopdolu bir festival katılımcıları bekliyor.

Festival alanı, üç gün boyunca saat 11.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlik boyunca çocuklar için sihirbaz gösterileri, sevimli kukla tiyatrosu etkinlikleri ve Denizli Bilim Merkezi'nde eğitici atölyeler de planlandı.