Manisa Büyükşehir Belediyesi, 11 Mayıs Pazar günü Atatürk Kent Parkı’nda düzenleyeceği Çölyak Farkındalık Şenliği ile çölyak hastalığına dikkat çekecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik, glütensiz yaşamı anlatmayı ve çölyaklı bireylerin sosyal hayata katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Atatürk Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, glütensiz kek ve makarna atölyeleri, çocuklar için oyun alanları, yüz boyama ve resim gibi eğlenceli aktiviteler ile Anneler Günü’ne özel sürprizler yer alacak. Ayrıca, glütensiz beslenmenin önemi üzerine bilgilendirici içerikler hem çocuklara hem de ailelere sunulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yalnızca farkındalık etkinlikleriyle değil aynı zamanda sosyal destek projeleriyle de çölyak ve fenilketonüri hastası bireylerin yanında olmayı sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, iki ayda bir, 357 çölyak ve 22 fenilketonüri hastasına glütensiz ve düşük proteinli özel gıda kolileri ulaştırılıyor. Bu destek, yerel üretimi ve kadın emeğini öne çıkaran örnek bir iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Glütensiz ve düşük proteinli ürünler, çölyak hastası çocukların anneleri tarafından kurulan Mutlu Beslen Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanıyor. Böylece hem hastalara yönelik destek sürdürülebilir hâle geliyor, hem de kadın girişimciliği teşvik ediliyor.

“Her zaman yanlarındayız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, çölyak hastalarının yaşadığı zorlukların farkında olduklarını vurgulayarak, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yaklaşıyoruz. Çölyak ve fenilketonüri hastası vatandaşlarımızın glütensiz, düşük proteinli özel gıda ürünlerine ulaşmasının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle glütensiz gıda kolisi desteğimizi iki ayda bir vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu etkinlikle de toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bu etkinliği, çölyak hastalığı konusunda toplumda farkındalık yaratmayı ve glütensiz yaşama dikkat çekerek bu bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemeyi hedefliyor.