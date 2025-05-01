Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sendikalar, işçiler ve vatandaşlarla birlikte kortej yürüyüşüne katılarak Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslendi.MANİSA (İGFA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, Manisa’da yürüyüş düzenlendi. İşçiler, sendika temsilcileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte Sultan Camii’nden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş boyunca sloganlar atarak korteje destek veren Başkan Zeyrek’e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve çok sayıda vatandaş da eşlik etti.



Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan sahnede vatandaşlara hitap eden Başkan Ferdi Zeyrek, sözlerine 1 Mayıs’ı kutlayarak başladı.

Konuşmasında değişim vurgusu yapan Zeyrek, “Herkesin öncelikle 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Biz sizlerle 31 Mart’ta bir değişim gerçekleştirdik. Karanlıktan aydınlığa çıkan yolda, arkadaşlarımla birlikte bir değişimi başlattık. 1 Mayıs’ta Cumhuriyet Meydanı’nda olmak, binlerce insanla meydana yürümek, işte değişim budur. Hepinize binlerce kez teşekkür ederim” dedi.

Başkan Zeyrek, “Ülkemiz çok karanlık günlerden geçiyor. Özgürce düşüncesini ifade edenler şu anda hapiste yatıyor. Eylem hakkını kullanan üniversite öğrencilerimiz şu anda hapiste yatıyor. ‘Hak, hukuk, adalet’ diye kol kola yürüyenler şu anda hapiste yatıyor. Yolsuzluk iddianameleriyle altını bomboş bıraktıkları, ağaç isimli gizli tanıkların ifadeleriyle yargıladıkları insanlar şu anda haksız yere hapiste yatıyor” ifadelerini kullandı.