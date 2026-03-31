Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında 'Atık Yağını Getir, Suyunu Kurtar' sloganıyla başlattığı kampanya, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Manisalılar evlerinde biriktirdikleri atık yağları teslim ederek hem doğanın korunmasına hem de geri dönüşüm ekonomisine katkı sağladı.

MANİSA (İGFA) - Manisa'nın sürdürülebilir bir geleceğe kavuşması hedefiyle İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen organizasyon, çevre bilincinin sahaya yansıdığı örnek bir etkinlik oldu.

Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, CHP İlçe Başkanları, daire başkanları ve çok sayıda belediye personeli katılarak destek verdi.

Kampanya kapsamında atık yağ getiren vatandaşlara, getirdikleri oranda yeni bitkisel yağ ve canlı çiçek hediye edildi. Özellikle çocukların ve ailelerin ilgi gösterdiği etkinlikte, çevre bilinci genç kuşaklara aşılandı.

Vestel Ortaokulu öğrencileri de öğretmenleri eşliğinde topladıkları yağlarla kampanyaya dahil oldu. Öğrenciler, ödül olarak aldıkları sıvı yağları ihtiyaç sahibi arkadaşlarıyla paylaşacaklarını belirterek dayanışma örneği sergilediler.

Toplama noktasını ziyaret eden Başkan Besim Dutlulu, kampanyaya gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek çevreye duyarlılık gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Başkan Dutlulu, 'Atık yağ, suyumuzu en çok kirleten unsurlardan biridir. Her 1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletiyor. Bu nedenle Manisalılarla birlikte bir kampanyayı yürütüyoruz. Atık yağ getiren vatandaşlarımıza sıvı yağ hediye ediyoruz. Daha önce benzer bir çalışmayı atık piller için de gerçekleştirmiştik.Amacımız; çevre bilincini artırmak ve geleceğimizi korumak. Lütfen atık yağları kanalizasyona dökmeyelim, geri dönüşüme kazandıralım. Aynı şekilde pilleri de doğaya değil, geri dönüşüme yönlendirelim. Çocuklarımıza temiz suyu olan, yeşil bir Manisa ve Türkiye bırakmak için bu projelere devam edeceğiz. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum' dedi.