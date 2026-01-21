Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliğiyle düzenlenen programda amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Dutlulu, amatör kulüplere verilen desteğin 12,7 milyon TL'ye çıkarıldığını müjdeledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa ASKF iş birliğiyle düzenlenen programa, Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erol Timur, meclis üyeleri ve kulüp yöneticileri katıldı. Programda, Manisa'da amatör sporun mevcut durumu, kulüplerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Başkan Besim Dutlulu, amatör spor kulüplerinin sağlıklı nesiller oluşturmadaki önemine dikkat çekerek, gençlerin spora yönlendirilmesinde kulüplerin üstlendiği kritik role vurgu yaptı.

Belediyecilik anlayışında önceliğin amatör branşlar ve gençler olduğunu vurgulayan Başkan Dutlulu, profesyonel sporun sponsorlar aracılığıyla büyümesi gerektiğini belirtti. Dutlulu, 'Belediyelerin profesyonel oyunculara yüksek paralar aktarmasını doğru bulmuyorum. Kamu kaynakları, belediye desteği olmadan ayakta kalması güç olan okçuluk, yüzme, tenis gibi amatör branşlara ve gençlerimize harcanmalı. Biz bunu Akhisar'da başardık' dedi.

DESTEK ÜÇ KATINA ÇIKARILDI: 12,7 MİLYON TL

Amatör kulüplere yapılan destekleri 3 katına çıkaracaklarını söyleyen Başkan Besim Dutlulu, şöyle konuştu; 'Rahmetli Ferdi Başkanımız özellikle amatör kulüplere yardımları artırmaya başlamıştı. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin amatör sporlara yönlendirilmesi için bünyemizdeki kulübümüzle çalışmalarımızı yapacağız. Kaynaklarımızın bir kısmı buraya gidecek. Ama kaynaklarımızın asıl kısmı amatör spor kulüplerine gidecek. 17 ilçemiz var. Ayrım yapmadan bulundukları liglere göre hakkaniyetli bir sistem oluşturmaya çalıştık. 2025 yılında Ferdi Başkanın zamanında yapılan destek 4,6 milyonu bu sene 12,7 milyona yükseltmiş bulunuyoruz. Biz amatör kulüplere olan desteği önümüzdeki senelerde katlayarak artıracağız. Çünkü amatör kulüplerin tek başına ayakta kalma şansı yok. Bu kulüplerin ayakta kalması için devletin ve belediyelerin destek olması gerekiyor. Büyükşehir, bundan sonra amatör spor kulüplerinin yanında olmaya devam edecek.'

Tesisleşme konusundaki eksikliklerin farkında olduklarını belirten Dutlulu, 17 ilçede başlatılan tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Başkan Dutlulu, 'Tesislerimiz maalesef istediğimiz seviyede değil. 2026 yılı, Manisa için spor tesislerinin yenilendiği, modernleştiği ve güzelleştiği bir yıl olacak' sözleriyle spor altyapısında büyük bir dönüşümün sinyalini verdi.



Sporun son dönemde, çocuklar arasında artan şiddet ve bağımlılık gibi sorunların çözümü konusunda önemli olduğunun altını çizen Başkan Besim Dutlulu, 'Amacımız gençlerimizin spor yapması. Spor yapan insan uyuşturucudan ve suçtan uzak durur. Sağlıklı olur. Şu anda 13-15 yaşlarındaki çocuklar insan öldürüyor. Eğer ileride sağlıklı, şiddetle değil birbirleriyle konuşabilen nesiller oluşturabileceksek amatör spor kulüplerinin çok önemi var. Bizim yaptığımız desteklerin bir nedeni de bu. Gençlerimize sahip çıkalım ve onları doğruya yönlendirelim' dedi.



Spor kulüplerine destek verilmesi gerektiğini belirten Manisa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Salih Pektaş, 'Bize 15 yıldır servis desteği sağlanmamıştı. Besim Başkanımız sağladı. Son zamanlarda gençlerimiz bataklıkta. Altyapı takımları bu konuda çok iyi işler yapıyor ve ahlaklı gençler yetiştiriyor. Ayrıca kadın takımımız ve ampute takımımız var. Onlara destek sağlamak gerekiyor. Bundan sonra pozitif ayrımcılık yapılacaksa önce kadın futbol takımı ve ampute takımına öncelik tanınmasını istiyorum' dedi.