Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Hasan Türek Anadolu Lisesi, geleneksel hale gelen Gençlik Festivali’nin (HTAL FEST) 9. büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

MANİSA (İGFA) - Festival kapsamında makarna yarışları, tahta ayak yürüyüşü, yavaş bisiklet sürme, halat çekme, harmandalı oynama, damat halayı, konserler, çiğ köfte yeme yarışması, basket atma, penaltı atma ve resim yapma gibi çok sayıda etkinlik düzenlendi. Öğrencilere Yonca Gıda’nın sponsorluğunda makarna ikramı yapıldı.

Festivalde, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Tam Akademi Eğitim Kurumları Müdürü Ömer Bozoğlu ve Hasan Türek Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği yönetimi de yer aldı.

Hasan Türek Anadolu Lisesi Müdürü Ersel Yılmaz, festivalin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Okulumuzda geleneksel hale gelen Gençlik Festivalimizin dokuzuncusunu gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz büyük bir özveriyle bu etkinlikleri hazırladı. Festivalin en büyük faydası, öğrencilerimizin bir araya gelerek birlikte üretmeleri ve eğlenmeleri. Bir gün boyunca herkesin aktif katılım gösterdiği bir festival ortamı oluşturduk. Tüm emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul aile birliğimize teşekkür ediyorum."

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise dolu dolu bir HTAL FEST gerçekleştiğini söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenciler, festival boyunca eğlenceli yarışmalara katılarak hem rekabetin hem de birlikteliğin tadını çıkardı. 9. HTAL FEST, Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri için unutulmaz anılarla dolu bir gün oldu!