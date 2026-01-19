Manisa Kent Konseyi tarafından kentin sosyal, kültürel ve çevresel dönüşümünü sağlamak amacıyla hazırlanan 8 stratejik proje, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grupların tamamının desteğini alarak kabul edildi. Projelerle Manisa'da katılımcı demokrasi ve ortak akıl kültürünün sahaya yansıtılması hedefleniyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Kent Konseyi'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve kentin öncelikli ihtiyaçlarına odaklanan 8 stratejik proje, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısında gündeme geldi.,

İlgili komisyonlardan tam not alarak genel kurula sunulan projeler, meclis üyelerinin oy birliği ile hayata geçme aşamasına geldi.

ORTAK AKIL KAZANDI

Onaylanan projeler; sürdürülebilir çevre politikalarından, toplumsal dayanışma ağlarına, yerel ekonominin canlandırılmasından kültürel mirasın korunmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Kent Konseyi'nin 'gönüllülük' esasıyla hazırladığı bu yol haritası, Manisa'nın 2026 vizyonunun temel taşlarını oluşturacak.

BAŞKAN BAYRAKTAR, 'KAZANAN MANİSA HALKI OLMUŞTUR'

Meclis toplantısında söz alarak meclis üyelerine hitap eden Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, alınan kararın tarihi bir önem taşıdığını vurguladı.

Bayraktar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Bugün burada sadece projelerimiz değil, Manisa'nın ortak aklı ve dayanışma ruhu onaylanmıştır. Farklı siyasi görüşlerin halka hizmet noktasında birleşmesi, demokrasimiz adına gurur vericidir. Bu projeler kağıt üzerinde kalmayacak; çok yakında Manisalı hemşehrilerimizin sosyal ve ekonomik hayatına dokunmaya başlayacaktır. Bizlere bu çalışma ortamını sağlayan, vizyonuyla önümüzü açan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya ve sağduyulu yaklaşımları için tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz.'

'2026 ATILIM YILI OLACAK'

Geçtiğimiz yılın zorluklarına da değinen Bayraktar, 2026 yılının bir atılım yılı olacağını belirterek; 'Manisa'mız her türlü zorluğun üstesinden gelecek köklü bir kültüre sahiptir. Meclisimizin sergilediği bu hoşgörü ve hizmet odaklı anlayış, şehrimizin geleceğine duyduğumuz inancı pekiştirmiştir. 2026 yılının dünyamıza, ülkemize, Manisa'mıza bolluk, bereket, birlik, beraberlik, huzur, mutluluk, barış ve adalet getirmesini diliyorum' dedi.