Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nin ikinci gününde, birbirinden çekişmeli müsabakalar güreşseverlerle buluştu. Türkiye'nin farklı illerinden gelen pehlivanlar, ata sporunun tüm güzelliklerini sergileyerek er meydanında kıyasıya mücadele etti. Final müsabakaları bugün.

MANİSA (İGFA) - Manisa Yuntdağı'ndaki günün programında Büyükorta ve Başaltı boylarının yanı sıra Başpehlivanlık 2., 3. ve 4. Tur müsabakaları gerçekleştirildi. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadelelerde pehlivanlar, bir üst tura çıkabilmek için tüm hünerlerini ortaya koydu. Başpehlivanlık 2. Tur kura çekimi, yağlı güreş geleneğine uygun şekilde saha içerisinde yapıldı.

​Pehlivanların kıspetleriyle katıldığı kura çekimi, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Er meydanındaki kıyasıya mücadeleler kadar kura heyecanı da organizasyona ayrı bir renk kattı. Günün sonunda Baş, Başaltı ve Büyükorta boylarında 8'er pehlivan, diğer alt boylarda ise 16'şar pehlivan Pazar günü yapılacak final müsabakalarına kalmaya hak kazanacak. Minik-1 Boy'dan Küçük Orta Büyük Boy'a kadar tüm kategorilerde son 16 kura çekimlerinin ise saat 20.00 ile 22.30 arasında dijital sistem üzerinden yapılacağı belirtildi.

'ATA SPORUMUZA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nin Manisa için önemine değinerek, ​'Gerçekten çok güzel ve keyifli bir etkinlik oluyor. Manisa'da bu geleneğe ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Güreşçilerimizi ve siz kıymetli hemşehrilerimizi ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Ata sporumuz olan yağlı güreşe belediyelerimizin ve bizlerin sahip çıkması gerekiyor; biz de bu görev bilinciyle hareket ediyoruz. Federasyon başkanımızın, iş insanlarımızın ve emeği geçen herkesin katkılarıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Başta İbrahim Başkanımıza, ağalık görevini üstlenen Serdar Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

Organizasyonun geçmiş yıllarda ilçe belediyesi tarafından düzenlendiğini hatırlatan Başkan Dutlulu, önümüzdeki yıllarda, bugün edinilen tecrübe ve başkanların destekleriyle çok daha güzel güreşlere imza atacaklarını belirterek, 'Bundan sonra da Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde çok güzel kültür ve spor etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz' mesajı verdi.

