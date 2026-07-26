Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde çocukları ve gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Yaz Spor Okulları bünyesinde açılan kurslar, öğrencilerin hem yeteneklerini geliştirmesine hem de unutulmaz bir yaz geçirmesine katkı sağlıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları, yaz tatilini verimli değerlendirmek isteyen çocuklar ve gençlere yönelik eğitimlerini il merkezi, Bandırma, Edremit ve Manyas'ta aralıksız sürdürüyor. Spora ve sporculara verdiği desteklerle şehri sporun merkezi haline getirmeyi hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları, yoğun ilgi görüyor. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, güreş ve tenis gibi 17 farklı branşta uzman antrenörlerden ücretsiz eğitim alan 6-14 yaş arasındaki çocuklar, hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de takım ruhunu ve spor kültürünü öğreniyor.

ÇOCUKLARIN SOSYAL VE SPORTİF GELİŞİMLERİ DESTEKLENİYOR

Çocuk ve genç odaklı projelerle geleceğin bilinçli ve sağlıklı nesillerini yetiştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sporun disiplinini eğlencenin coşkusuyla bir araya getiriyor. Yaklaşık bin 300 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kursların ilk dönemi yoğun ilgi gördü. Öğrencilerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Yaz Spor Okullarının ilk dönemi devam ederken ikinci dönem kayıtları da başladı. Yaz Spor Okullarında kurslara katılmak isteyen öğrenciler, https://basvuru.balikesir.bel.tr/Home/YazOkulu internet adresinden online kayıt yaptırabileceği gibi Toplu Taşıma Merkezi'nde (TTM) kurulan stantlarda 7 Ağustos'a kadar kayıt oluşturabilecekler.