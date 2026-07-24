Yıldırım Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Yaz Kur'an Kursları Camiler Arası Futbol ve Masa Tenisi Turnuvası' sona erdi.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi'nin, Yıldırım İlçe Müftülüğü ile Yıldırım İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği '2026 Yılı Yaz Kuran Kursları Camiler Arası Futbol ve Masa Tenisi Turnuvası' tamamlandı.

İlçedeki camiler ve Kur'an Kursları'nda eğitim alan çocukları sporun birleştirici gücüyle buluşturan turnuva, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Fidyekızık Spor Tesisleri'nde oynanan final karşılaşmalarının ardından ödül töreni düzenlendi. Büyük bir coşkunun yaşandığı ödül törenine; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve Yıldırım İlçe Müftüsü Şemsettin Şimşek katıldı.

BU TURNUVANIN KAYBEDENİ YOK

Başkan Oktay Yılmaz, turnuvada dereceye giren çocuklara madalya ve ödüllerini verdi. Başkan Yılmaz, 'Yaz Kur'an Kursları Camiler Arası Futbol ve Masa Tenisi Turnuvası'na katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Çocuklarımız turnuva boyunca sporun ruhuna uygun biçimde; dostluk ve kardeşlik duyguları içinde centilmence mücadele etti. Bu turnuvanın şampiyonu; kardeşlik olmuştur. Yıldırım Belediyesi olarak evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitime, spora ve gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz' dedi.