Nilüfer Belediyespor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurulunda Muharrem Or yeniden başkanlığa seçildi. Yönetim kurulundaki üye sayısı da 9'dan 13'e çıkarıldı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor'un olağanüstü genel kurulu Nilüfer Nikahevi'nde gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanlığını Şenol Nazif Köse'nin yaptığı genel kurulda, yönetim kurulundaki üye sayısı 9'dan 13'e çıkarıldı.

Başkan Muharrem Or, konuşmasında üyelere teşekkür ederek, 'Her şeyi spor için yapıyoruz. Hata yapmamak için özen gösteriyoruz. Spor kenti bir Nilüfer için çalışıyor, kentimizde sporun herkes için erişilebilir olmasını hedefliyoruz' dedi.

YENİ YÖNETİM

Yapılan oylamada, Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulları belirlendi. Muharrem Or başkanlığındaki yönetim kuruluna, İlker Mehmet Şener, Gülver Deniz, Mehtap Esen, Ali Ekber Can, Gökçe Güney, Ekrem Erk, Olcay Keskin, Servet Kuru, Mine Kahramanoğlu, Zeki Sandal, Nizamettin Çakır, Ahmet Getiren seçildi.