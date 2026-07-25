Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz tenis kurslarından yılın ilk 6 ayında 320 yetişkin ve 220 çocuk olmak üzere 540 kişi yararlandı. Antrenörler, 'Kent halkının tenise yoğun bir ilgisi var' derken, kursiyerler ise Diyarbakır'ın gelecekte başarılı tenisçiler yetiştiren ve tenisle anılan bir kent olmasını istediklerini belirtti.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, tenis sporunu yaygınlaştırmak ve çocuklarla gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla ücretsiz kurslar düzenledi.

Kayapınar ilçesindeki 75 Kapalı Tenis Kortları'nda gerçekleştirilen ve 2 aylık periyotlarla süren kurslarda, katılımcılara materyal desteği sunularak tenisin temel tekniklerine ilişkin eğitim verildi. 320 yetişkin ve 220 çocuk olmak üzere 540 kursiyer, aldıkları eğitimi uygulamalı çalışmalarla pekiştirerek karşılıklı ralli ve maç yapabilecek seviyeye geldi.

Antrenörler ve kursiyerler, Diyarbakır'da tenise olan ilginin hızla arttığını belirtti.