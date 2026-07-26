Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası, 12 ülkeden 520 sporcunun katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Vali İlhami Aktaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takdim etti. Türkiye; U19 erkeklerde şampiyonluk, U24 kadınlarda ise ikincilik elde ederek ülkemizi gururlandırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Sporun her dalına sunduğu katkılarla Kocaeli'yi uluslararası organizasyonların merkezi haline getiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez sualtı hokeyinde dünyanın en iyilerini ağırladı. Amatör spora verdiği destekle sporcuların ulusal ve uluslararası arenada başarı elde etmesine katkı sağlayan Büyükşehir, su sporlarında da iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

12 ÜLKEDEN SPORCULAR KATILDI

Zorlu mücadelelerin ardından Gebze Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine; Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldırım, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu(TSSF) Başkanı Kadir Sağlam, CMAS Komite Başkanı Alain Foret, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, TSSF yöneticileri, ilgili daire müdürleri, 12 ülkenin sporcuları ve aileleri, hakemler ve antrenörler katıldı.

İKİ KATEGORİDE GURUR YAŞADIK

Ödül töreni öncesinde sahne alan mehteran takımı, seslendirdiği ezgilerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Büyük coşkuya sahne olan törende dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. 12 ülkenin mücadele ettiği şampiyonada Türkiye, hem kadınlar hem erkekler kategorilerinde önemli başarılar elde ederek göğsümüzü kabarttı. U19 erkekler kategorisinde sporcularımız şampiyonluğa ulaşırken, U24 kadınlar kategorisinde ise millilerimiz ikincilik elde etti. Öte yandan bir sonraki şampiyonanın 2028 yılında Batı Avustralya'da düzenleneceği açıklandı.

DEV ORGANİZASYONA ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sualtı Sporları Federasyonu (CMAS), Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gebze Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen şampiyona, Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. 16-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Amerika, Avustralya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, Kolombiya, Polonya ve Yeni Zelanda'dan sporcular katıldı.

10 GÜN BOYUNCA NEFES KESEN MÜCADELE

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı şampiyonaya dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, 'Sporun Başkenti Kocaeli' unvanına yakışır bir atmosferde 10 gün boyunca şampiyonluk için ter döktü. Sualtı hokeyine ilgi duyan sporseverler ise tribünleri doldurarak bu büyük heyecana ortak oldu. Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleşen müsabakalar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

ŞAMPİYONADA DERECEYE GİREN TAKIMLAR

U24 ERKEKLER

1. YENİ ZELANDA

2. GÜNEY AFRİKA

3. AVUSTRALYA

U24 KADINLAR

1. YENİ ZELANDA

2. TÜRKİYE

3. KOLOMBİYA

U19 ERKEKLER

1. TÜRKİYE

2. COLOMBİYA

3. FRANSA

U19 KADINLAR

1. KOLOMBİYA

2. YENİ ZELENDA

3. FRANSA