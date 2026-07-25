Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ve yönetim kurulunu ağırladı. Başkan Vekili Özdemir, tüm kentin birlik ve beraberlik içinde Antalyaspor'un yeniden Süper Lig'e çıkması için kenetleneceğine ve şehri kırmızı-beyaz bayraklarla donatacaklarına inandığını söyledi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ve yönetim kurulunu kabul etti. Kulüp Başkanı Mustafa Ergün, Antalyaspor'a sağlanan maddi ve manevi katkılar nedeniyle Başkan Vekili Özdemir'e teşekkür etti. Başkan Vekili Özdemir, Antalyaspor'un zorlu bir dönemden geçtiğini ancak şehrin kırmızı-beyazlı camiaya desteğinin artarak devam edeceğine inandığını belirterek, 'Şehrimizin ortak değeri Antalyaspor'umuz zorlu bir dönemden geçiyor. Biz hiçbir zaman bu şehrin takımına kayıtsız kalmadık, sırtımızı dönmedik. Antalyaspor'un arkasında yerel yönetimler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve taraftarlar birleşti. Alt lige indiğimiz gibi yeniden Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. Yürekten inanıyorum ki önümüzdeki sezon hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e çıkarak bu şehri kırmızı-beyaz bayraklarımızla donatacağız. O mutluluğu da yine hep birlikte yaşayacağız' diye konuştu.

52 MİLYON LİRALIK DESTEK

Başkan Vekili Büşra Özdemir, zor günlerden geçen Antalyaspor'a bu süreçte kayıtsız kalmadıklarını hatırlatarak, 'Kanunun izin verdiği sınırlar çerçevesinde Antalyaspor'umuza 32 milyon TL'lik nakdi destek sağladık. Son olarak Büyükşehir Belediye Meclisimiz de 20 milyon TL daha destek sağlayarak bu yıl kulübümüze toplam 52 milyon TL'lik nakdi destek vermiş olduk. Bu destek, Antalyaspor'un bu şehrin ortak değeri olduğuna inancımızın da göstergesidir. Burada gözettiğimiz tek şey, sporun siyasetin üstünde olmasıdır. Bu birlikteliğin sezon boyunca da devam etmesi gerektiğine inanıyoruz' dedi.

HER ZAMAN YANIMIZDA OLDUNUZ

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün ise Antalyaspor için yürütülen destek kampanyasının detaylarını anlatarak 'Kulübün mali yapısını yeniden ayağa kaldırmak için yoğun mesai harcıyoruz. Zor süreçlerden geçiyoruz ve ekip olarak gece gündüz çalışıyoruz. Bu sezon Antalyaspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak için mücadele ediyoruz. Sizin de kulübümüze ciddi bir desteğiniz oldu. Maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Mustafa Ergün, Başkan Vekili Büşra Özdemir'i 2026-2027 sezonunun ilk haftasında, 8 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Antalyaspor-Keçiörengücü maçına davet etti.

Kulüp Başkanı Ergün, ziyaret anısına Başkan Vekili Büşra Özdemir'e Antalyaspor atkısı ve adına özel olarak hazırlanan 07 numaralı Antalyaspor formasını takdim etti.