Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ilçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir ve Kula ilçelerini ziyaret etti. Alaşehir’de, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile birlikte Alaşehir için önemli olan bir protokole imza atarak, ilçede yapılacak antik kazı çalışmaları için ilk adımı attı. Zeyrek, bu protokolle Alaşehir’in kültür turizmine katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçirmiş oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir ve Kula ilçelerini ziyaret etti. Başkan Zeyrek, ilçe ziyaretleri kapsamında törenlere ve toplantılara katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi. İlk durağı olan Alaşehir ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nu ziyaret eden Başkan Zeyrek, Alaşehir için önemli olan protokole imza attı.

Alaşehir’in Kültür Turizmine Katkı Sağlayacak Protokol İmzalandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile birlikte Alaşehir’in kültür turizmine katkı sağlayacak protokolü imzaladı. Alaşehir ilçesi Toptepe mevkiindeki yaklaşık 20 dönümlük bir alan içinde bulunan antik tiyatroyu gün yüzüne çıkaracak kazı çalışmalarının başlaması için devir protokolü imzalandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir ilçe ziyareti sonrasında Kula ilçesine geçeceğini, bu hafta içinde her iki ilçeyi de ziyaret etmiş olacağını aktardı. Yapılan protokolle birlikte tarihin açığa çıkması, yarınlara aktarılması ve Manisa’ya artı değer katmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ferdi Zeyrek, “Bu kazılarda emeği geçen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na, tüm ekibine ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. Tarihi miraslar, yarınlara aktaracağımız en güzel en büyük eserlerimizdir. Bunun bir sonraki adımı da Manisa’nın turizm potansiyelini, Manisa’daki turist sayısını arttırmaktır. Bu kadar varlığa sahip olan bir kentin, turizmden bu kadar az pay alması bizi rahatsız eden bir durum. Bu tür yapıların ayağa kalkması ile hem Manisa’m kültürel bir değeri kazanacak hem de turistine kavuşacağına inanıyorum ve umut ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Öküzcüoğlu, “Alaşehir’e Kültür Varlığı Kazandıracağız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i Alaşehir’de ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, protokol ile ilgili bilgiler verdi. Öküzcüoğlu, “Alaşehir’in Toptepe bölgesinde 20 dönümlük bir alan. Daha önce orada su arıtma tesisinin olmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne MASKİ’ye geçmişti. O bölgede antik tiyatro kazısına başlayacağız. Bu kazı çalışmalarının yürütülebilmesi için o alanın bize devri gerekiyor. Ferdi Zeyrek başkanımız bunu olumlu buldu. Bu protokolle o devri gerçekleştirdik. En kısa zamanda Alaşehir’e bir kültür varlığı daha kazandıracağız. O bölgede bulunan tapınağı da kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkartıp Alaşehir’in turizmine katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Kula’da Ziyaretlerde Bulundu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir ziyareti sonrasında Kula ilçesine hareket etti. Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir’i ve Kula Belediye Başkanvekili Semra Gündüz’ü ziyaret etti. Başkan Zeyrek’e, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu eşlik etti.

Süt Kooperatiflerinin Temsilcileriyle Bir Araya Gelindi

Kula ilçe programında çeşitli ziyaretlerde bulunan Başkan Ferdi Zeyrek, Kula’da faaliyet gösteren 22 süt kooperatifinin temsilcileriyle bir araya geldi. Yapılan toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yanı sıra Alaşehir Belediye Başkanvekili Semra Gündüz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, kooperatiflerin temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Başkan Zeyrek, “Amacımız Ortak Aklı Oluşturmak”

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kooperatiflere önem verdiklerini söyleyen Başkan Zeyrek, kooperatiflerin desteklenmesiyle, üreticilerin ve ekonominin kazanacağını kaydetti. Başkan Zeyrek, “Bu önemin altında şu yatıyor aslında; sizler kendi sektörlerinizden onlarca, yüzlerce hatta binlerce kişiyle birlikte hareket ediyorsunuz. Bizim herkese dokunmamız yerine sizler aracılığıyla üyelerinize destek vermemiz en doğru sistem. Sizin birliğiniz ve bütünlüğünüz daim olsun. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim, araç gereç ve ürünlerinizin alımı, daha değerli hale gelmesi için sizlerle birlikte olacağız. Bugüne kadar geçtiğimiz süreçte Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne birçok kooperatif başkanımızı davet ettik. Belki bu davetlerde sizler de yer aldınız. Bizim buradaki amacımız, ortak aklı oluşturmak ve sorunları ortak belirlemek. Bu noktada biz tek başımıza Büyükşehir olarak kooperatiflerimize, ‘yalnızca şunu veriyoruz’ veya ‘bunu uygun gördük’ demek bizim yönetim anlayışımızda yok. Bizim yönetim anlayışımızda dertleri, sorunları birlikte paylaşalım ve bunların çözümünde, büyükşehrin bütün imkanlarıyla kooperatiflerimizin yanında olalım istiyoruz. Burada kooperatifleri biz ne kadar ayakta tutarsak, ne kadar sizlerin yanında olursak, biz vatandaşımıza ve üreticilerimize daha iyi hizmet vereceğimizin farkındayız ve biz desteğimizi buna göre yapacağız. Sizlerin dertlerini dinledik, dinlemeye devam edeceğiz. Zaman içinde göreceksiniz, büyükşehir sadece dertlerinizi dinleyen değil, dertlere derman olmaya çalışan bir kurum olarak yanınızda olacak. Sizler yeter ki, birliğinizi sağlıklı bir şekilde oluşturun. Bizim önümüze projeler getirin. Biz de bu projelerinizi hayata geçirelim sonra sizlere teslim edelim. Sizler çok para kazanın, cebiniz dolsun, yüzünüz gülsün. Evlatlarınıza bereketli kazançlar götürün. İşte benim mutluluğum orada başlayacaktır” diye konuştu.