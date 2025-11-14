Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgut Özal Mahallesi'nde yapımı devam eden Spilkent Toplu Konut, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi şantiye alanını ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgut Özal Mahallesi'nde yürütülen Spilkent Toplu Konut Projesi'nde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, proje kapsamında yapımı süren örnek konutu ve şantiye sahasını yerinde inceleyerek yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Projenin hem bölgeye hem de kente yeni yaşam alanları kazandıracağını belirten Başkan Dutlulu, hedeflerinin vatandaşların konut ihtiyacına yönelik çözüm üretmek olduğunu vurguladı.

'HAK SAHİPLERİNE KONUTLARINI ZAMANINDA TESLİM EDECEĞİZ'

İncelemeler sırasında bir açıklama yapan Başkan Besim Dutlulu, çalışmaların planlanan takvimin önünde, hızlı bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Başkan Dutlulu, 'Örnek dairede de gördüğümüz gibi hem şehir planlamasına hem de yaşam kalitesine uygun bir yapı ortaya çıkıyor. Hak sahiplerimize konutlarını zamanında teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz' dedi. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, halka uygun fiyatlı ve nitelikli konutlar kazandırmak amacıyla yeni projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.